Dayanara Torres contó cómo crió a sus hijos tras el abandono de Marc Anthony [VIDEO]

La exreina de belleza Dayanara Torres, quien viene batallando contra el cáncer de piel, desató la polémica tras afirmar que ella fue padre y madre para sus hijos, Ryan y Cristian, que tuvo con Marc Anthony.

La primera esposa del cantante de salsa confesó que fue difícil hacerse cargo de los dos pequeños cuando se separó de Anthony, pero destacó que hizo un gran trabajo.

"Hicimos un pequeño equipo. Somos los tres, solitos. Me veían sola, pero también me vieron crecer y hacerme fuerte porque ellos vivieron todo mi proceso, así que fue difícil pero hoy día te puedo decir que mejor así, porque son todo, todo míos", comentó.

"La forma en que piensan, su corazón y como son, cómo son de respetuosos, especialmente de la mujer, es todo por mí, es lo que les he enseñado yo", agregó.

Además, admitió que los resultados de su esfuerzo valieron la pena y hoy tiene dos caballeros en su hogar.

"No existe un manual de cómo criar a tus hijos, de cómo hacer, qué contestar y qué decirles en ciertos momentos importantes. No tienes a esa otra persona para poder decirle a tus niños, 'deja a que llegue tu papá, otra persona que te ayude con la disciplina, eres tú", dijo a la cámara.

Cabe mencionar que la entrevista se encuentra en el Instagram oficial de la modelo como parte de una colaboración con la plataforma WorldRemit.

Un divorcio muy doloroso

Marc y Dayanara se separaron y casaron dos veces: una por civil y otra por iglesia. En ambas rupturas los motivos fueron las supuestas infidelidades del cantante. La relación llegó a su fin en 2004.

Durante su relación con el cantante, Torres dejó a un lado su carrera para dedicarse en cuerpo y alma a su esposo y sus hijos Cristian y Ryan. “Para mí, ser madre es mi papel principal y dejé a un lado más o menos mi carrera”, admitió Torres en una entrevista exclusiva para la edición de abril del 2017 de People en Español.

Batalla contra el cáncer de piel

En febrero, la puertorriqueña confesó que padecía de cáncer en la piel y que fue gracias a la insistencia de su prometido, Louis D’Esposito, que se animó a darle batalla a la enfermedad.

“Les cuento la triste noticia que tengo cáncer en la piel, melanoma, por una herida y un lunar que apareció y no le presté atención. Mi prometido, Luis, que me suplicó mil veces que hiciera una cita, me la pidió él, después de una biopsia y una segunda cirugía, este pasado martes los resultados lamentablemente son positivos… Esperando noticia de qué tratamiento voy a seguir, pero ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla, y otras partes donde se habían corrido", comentó a través de su cuenta de Instagram.