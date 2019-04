Carlos Cacho arremete contra Angie Jibaja por decir que la inició en las drogas [VIDEO]

Angie Jibaja sorprendió a todos los televidentes al señalar a Carlos Cacho como la persona que la llevó a probar las drogas por primera vez cuando solo tenía 16 años. Ante ello, el famoso maquillador no dudó en salir al frente para defenderse de la grave acusación.

Como era de esperarse, el conductor de televisión se manifestó molesto y anunció que entablará una demanda contra la modelo por el delito de difamación. “Esto no se lo pasaré por alto, ya estoy hablando con mi abogado y paralelamente entablaremos una demanda”, manifestó al diario Trome sobre el dilema que actualmente vive con la 'Chica de los tatuajes'.

“Angie Jibaja no es de mi agrado, nunca ha sido mi amiga y nunca paré con ella. No iré en contra de una persona, que la tengo en un cajón y que necesita ayuda. Te comprendo, Angie. Sé que estás mal, estás enferma. No voy a descender a meterme en una discusión contigo", sentenció el estilista, quien terminó tildando de "títere" a la modelo.

Como se recuerda, la modelo aseguró que fue Cacho quien la inició en el mundo de las drogas al "romperle la nariz", presuntamente con cocaína. "Tú no tienes autoridad moral para decirme lo que me dijiste. Que yo recuerde, yo era una niña cuando él me 'reventó' la nariz por primera vez", indicó la famosa modelo en 'Válgame Dios'.

Actualmente Angie Jibaja perdió la custodia de sus hijos a raíz de los escándalos que ha protagonizado en las últimas semanas, además reveló que intentó quitarse la vida al sentirse completamente sola.