Michael Spitzer, vocalista de Gaia visita La Contra

Michael Spitzer visitó el set de La Contra para comentarnos acerca de su experiencia en la grabación de Silence, el cual trata de soldados veteranos en la reinserción a la vida cotidiana de Estados Unidos. Asimismo, precisó que no estaba preparado para todo esto, pues sus anteriores proyectos han sido diferentes.

Por otro lado, el músico también expuso que hay disposición en este rubro, sin embargo, no existen las suficientes alternativas para entrar y hacerse conocido. De igual modo, señaló que no desprecia el género urbano e incursionaría, pero no por un tema comercial, sino por emprendimiento, pues su carrera sigue esa línea.

El corto de Spitzer forma parte de la selección oficial del Omaha Film Festival de este año, lo cual cumple con uno de los objetivos del equipo.