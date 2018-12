Hija de Melissa Loza impacta con su gran parecido a la ‘guerrera’ [FOTOS]

Hace unos días Melissa Loza se mostró muy orgullosa de Flavia Ramos, su única hija, por haberse graduado del colegio. A través de Instagram, la popular 'Diosa' no dudó en dedicarle unas emotivas palabras a su engreída.



"¡Quiero compartir mi felicidad y gritarlo a los 4 vientos!, estoy más que orgullosa de haber formado a un ser humano increíble. Te amo hasta el infinito y más allá", expresó Melissa Loza junto a una fotografía.





"Culminaste una etapa para afrontar un nuevo reto, que estoy segura que lo lograrás como todo lo que te propones. ¡Estoy orgullosa de ti! Eres mi bendición y le agradezco a Dios, por la gran señorita en la que te haz convertido", añade la dedicatoria que compartió la participante de ‘Esto es Guerra’ en Instagram, donde generó miles de reacciones.

Cuando Flavia Ramos Loza contó que ya había terminado el colegio, varios cibernautas le recomendaron a seguir estudiando y a no dejarse seducir por el mundo del espectáculo. “Ya terminaste el cole, ahora a estudiar para que sea alguien en esta sociedad, Para que te defiendas de algo, bendiciones”, “Éxitos Flavia, eres muy linda, toma el mejor camino” y “Qué bueno que seas una niña de tu casa, no como esas niñas figuretis de las Klug que dan mal aspecto”, fueron algunos de los comentarios.



¿Qué estudiará ahora? Flavia Ramos no reveló sus futuros planes, pero en una entrevista para ‘En boca de todos’, Melissa Loza contó que su hija quiere estudiar Arquitectura.

También la describió. "Es noble, buena, empeñosa en todo lo que hace, comparte con sus compañeros, tiene un arte en las manos, hace unas trenzas maravillosas, dibuja espectacular", detalló la ‘guerrera’.



Loza se emocionó al hablar de su hija que este 26 de diciembre cumple un año más de vida. "Es mi motor y motivo de todo, en realidad. Se lo digo todos los días cuánto la amo, todo lo que me esfuerzo por ser una mejor persona día a día, una mejor madre, mejor padre, y sabe que todo lo que hago lo hago por ella, toda la lucha de mi vida".

Sobre el padre de la joven, Melissa dijo: “La vida me dio un camino con dificultades, pero que con amor y lucha la podía sobrellevar, pues el padre de Flavia está en el extranjero, entonces, yo he sido mamá y papá. Soy padre de corazón”.

Hija de Melissa Loza y la vez que fue presentada en programa de Gisela Valcárcel