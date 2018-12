¿Gianella Neyra sufrió acoso en Argentina?

El actor argentino Juan Darthés, acusado de violar a la actriz Thelma Fardín, habría acosado a Gianella Neyra cuando fueron pareja en la telenovela ‘Culpable de este amor’(2004). “La acosaba y toqueteaba en escenas bajo las sábanas, además de darle esos besos ‘fuera de ficción’ en su intensidad, como los que sufrió Calu Rivero diez años después”, afirmó la periodista argentina Laura Ubfal.

Según la periodista, la actriz peruana conversó con el director de la telenovela, Federico Palazzo, y le contó “llorando” sobre el acoso que sufría. “Federico le recomendó que reaccione tosiendo, como ahogada, cuando él provocase esas situaciones en el set”.

Neyra estaba casada con el actor Segundo Cernadas, quien al enterarse de la acusación a Darthés, lo defendió. Sin embargo, días después pidió disculpas. “Todo mi apoyo a la valentía que han tenido para buscar justicia. Mis disculpas por no haber tenido antes el conocimiento de lo que estaba pasando. Les mando un gran abrazo”.

La actriz no ha dado declaraciones, pero posteó una imagen que fue tomada en cuenta en Argentina. “Hay cosas que aún no soy y quiero serlo. Estoy en reconstrucción, pero he estado en demolición”.❧