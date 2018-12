Juliana Oxenford bromea con denunciar a su productor por maltrato laboral [VIDEO]

Juliana Oxenford sorprendió a sus seguidores, durante su matrimonio, al entonar y bailar canciones del grupo peruano 'Pintura Roja', quienes asistieron para animar a los invitados.

Sin embargo, esta no ha sido la única vez que la periodista ha sido captada bailando las canciones del grupo de cumbia. En la última edición de su programa '90 Central', la conductora fue sorprendida por su equipo de producción. En la pauta estaba marcado que ella presentaría una nota de los mensajes que han enviado los diferentes personajes de Latina, pero cuando mandó la nota apareció otra diferente titulada 'Juliana se prepara para celebrar la Navidad'.

En la nota se le ve a la conductora de televisión bailando con mucha emoción e inclusive anima a sus compañeros a seguirla. La canción con la que se ve que se divierte es "Amárrame" de la cantante Mon Laferte, pero en la versión de Pintura Roja.

Cuando la conductora vuelve a tomar la palabra señala que podría denunciar maltrato laboral: "Me voy al ministerio de Trabajo y me las vas a pagar Javier Aguilar, como se nota que te estás yendo de vacaciones". Continuó. "Cómo me hacen eso, encima con la foto de Hinostroza y Oviedo. Es en comerciales pues, tengo derecho de cantar y divertirme, además me encanta esa versión de 'Amárrame' de Pintura Roja. Ya ustedes me conocen, no se van a sorprender", finalizó la conductora.

Tajante con sus respuestas

Los comentarios de Juliana Oxenford siempre generan comentarios. Hace unos días uno de sus seguidores la tildó de "tarada" en sus redes sociales. Como era de esperarse, la periodista no se quedó de brazos cruzados y respondió con fuerza en su cuenta de Twitter, dejando en claro que desestima un mensaje con esa intención. "No seas tarada!!! Claro que interesa la plata!! Osea que si alguien te roba no vas a querer recuperar lo robado?? Tu y tus estupideces no tienen sentido,lo que se quiere es ambas cosas,la reparación civil y que caigan todos los que coimearon!", indicó el detractor en la citada red social.

"Tarada? Estupideces? Pobre diablo! Fuiraaaaaaaaaa", fue la respuesta de la conductora del programa de noticias de Latina, quien no duda en hacer frente a los ataque que recibe en sus redes sociales.