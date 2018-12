Candidata panameña asegura que fue expulsada de un concurso de belleza por vitiligo [VIDEO]

Paulett Rosales, Miss Turismo Panamá 2018, fue descalificada como candidata en el certamen Miss Turismo Internacional, por padecer vitiligo. La modelo de 20 años viajó a el pasado 6 de diciembre, para concursar junto a otras reinas de belleza, en el reconocido evento, pero la sacaron por padecer la enfermedad.

La presidencia de Miss Turismo Internacional decidió que Rosales no debía estar más entre las participantes. Los argumentos han dejado asombrados e indignados a los panameños. “Hace dos días, a las 3:00 a.m. de Panamá, 3:00 p.m. en Malasia, me llamaron para pedirme que reemplazara a la candidata”, detalló Roco Valencia, presidente de la franquicia en territorio panameño, según lo consigna el periódico local La Prensa.

Una de las cláusulas de Miss Turismo Internacional indica que las concursantes deben tener “buen estado de salud”. Por lo tanto, la organización determinó que el vitiligo es una enfermedad y la representante panameña “no goza de buena salud” para permanecer junto a las otras candidatas que aspiran a la corona en Kuala Lumpur, Malasia, que se celebrará el 23 de diciembre.

“Le dije que no. La verdad nosotros no estamos incumpliendo con nada. Quienes decidieron sacarla del concurso fueron ellos, ella no hizo nada malo ni incumplió ni tuvo una falta”, aseguró Valencia.

Por su parte, Paulett Rosales se pronunció ante el escándalo. “Hola Panamá. Mi nombre es Paulett Rosales. Soy representante de Panamá en el Miss Turismo Internacional que se lleva a cabo en Kuala Lumpur. Después de tres días de competencia, hoy me encuentro en mi cuarto debido a que el presidente de la organización ha decidido que no puedo participar ya que poseo vitiligo”, señaló en Instagram.