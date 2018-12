Las nominadas al Globo de Oro

Choque de estrellas. Gracias a su trabajo en el remake Nace una estrella, Lady Gaga peleará por un Globo de Oro a mejor actriz de drama con Melissa McCarthy, Rosamund Pike, Nicole Kidman y, principalmente, con Glenn Close, la gran estrella del cine que inicia de esta manera, su carrera hacia su primer Óscar por The Wife.

Close está más acostumbrada a las alfombras rojas y a las nominaciones (esta es la decimoquinta en los Globos de Oro). Sin embargo, ayer demostró que no estaba tan pendiente de la temporada de premios. “Estoy en la cama; hice dos shows ayer. Ni siquiera sabía qué estaba sucediendo. ¡Me sorprendió!”, dijo al programa ‘Today’.

Gaga ha recibido las mejores críticas por interpretar a ‘Ally’ y su coprotagonista Bradley Cooper también está nominado. Además tiene a su favor el éxito de su soundtrack y la nominación a mejor película de drama y mejor dirección.

Pero Close es favorita. Su actuación es calificada desde el estreno de The Wife como la mejor de su carrera, incluso por encima de su trabajo en el clásico Atracción fatal. “Esta es una excelente actuación y quizás llegue a ser vista como la obra maestra de Close”, sentenció ‘The Guardian’.

Por otro lado, junto a Nace una estrella, el emotivo homenaje a Queen, que revela parte de la vida personal de Freddie Mercury interpretado por Mali Malek, está nominado a mejor película de drama. Bohemian Rhapsody compite con BlacKkKlansman, Pantera negra y If Beale Street Could Talk.

En la categoría mejor película de comedia o musical postulan: Green Book, Vice, Crazy Rich Asians, Mary Poppins Returns y The Favourite. Esta última tiene a sus tres actrices nominadas: Rachel Weisz, Emma Stone y Olivia Colman, favorita en un apartado cuyos principales ‘rivales’ son Emily Blunt y Charlize Theron. También esta categoría a mejor actriz de comedia se destaca por tener a Elsie Fisher (de Octavo grado), de tan solo 15 años.

Sorpresas y ausencias

La mayor sorpresa para la prensa de Estados Unidos han sido las nominaciones a la cinta de tinte político Vice. “La biografía de Dick Cheney de Adam McKay demostró ser el líder inesperado de la nominación”, dijo ‘The New York Times’. Mientras otro medio agrega que “salió de la nada” a liderar. En Vice Christian Bale, Sam Rockwell y Amy Adams compiten por un Globo de Oro.

En ese sentido, consideraron que la Asociación de Prensa Extranjera “desairó” al equipo de las cintas Widows (Viudas) y First Man. La primera fue dirigida por Steve McQueen, ganador de Globos de Oro y de Óscars por 12 años de esclavitud. “No lo nominaron a ninguna”, reclamó ‘Times’. De hecho, también otros portales estadounidenses consideraron un error “ignorar” la actuación de la destacada Viola Davis. En cuanto a First Man, los medios no cuestionan la decisión del jurado pero sí hicieron hincapié en que fue el director Damien Chazelle (de La la land) el que “se perdió” la nominación a mejor drama. Claire Foy sí logró una nominación a mejor actriz de reparto.

Pero queda claro que, si de ausencias se trata, los Globos de Oro no incluyeron a ninguna mujer en la categoría a mejor dirección. La decisión ya inició la polémica. “Fue un año increíble para las directoras”, comentan señalando a la película The rider de Chloé Zhao. Se debe señalar que en la edición pasada, la Asociación también fue criticada por dejar de lado a Greta Gerwig, quien fue nominada al Óscar por Lady Bird.

Otros nominados

Mejor película extranjera

1.- Roma

2.- Nunca apartes la vista

3. Capernaum

4. Niña

5. Los ladrones

Series y miniseries

Mejor serie de televisión-drama

1.- ‘Bodyguard’

2.- ‘Pose’

3.- ‘Homecoming’

4.- ‘The Americans’

5.- ‘Killing Eve’

Mejor serie de televisión-comedia o musical

1.- ‘Barry’

2.- ‘The Good Place’

3.- ‘Kidding’

4.- ‘The Kominsky Method’

5.- ‘The Marvelous Mrs. Maisel’

Mejor película hecha para televisión

1.- The Alienist

2.-The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

3.-Escape at Dannemora

4.-Sharp Objects

5.- A Very English Scandal

Mejor actriz de película para televisión

1.- Patricia Arquette- Escape at Dannemora

2.- Connie Britton -Dirty John

3.- Laura Dern- The Tale

4.- Regina King -Seven Seconds

5.- Amy Adams - Sharp Objects

Mejor actor de película para televisión

1.-Antonio Banderas - Genius: Picasso

2.-Daniel Brühl- The Alienist.

3.-Darren Criss- The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

4.-Benedict Cumberbatch -Patrick Melrose

5.-Hugh Grant- Avery English Scandal.