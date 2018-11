Galilea Montijo recibe incómoda noticia y envía mensaje de alerta a sus fans [FOTO]

La conductora del programa 'Hoy' de Televisa, Galilea Montijo, es una de las figuras de la televisión de México más queridas por su personalidad y belleza. Virtudes que falsos empresarios usaron a su favor para promocionar pastillas de dudosa procedencia y calidad que aseguran ayuda a reducir medidas, y difundiendo la imagen de la presentadora de TV.

Al enterarse de esta noticia, Galilea Montijo, figura de Televisa, mostró su enfado en Instagram y no dudó en poner en alerta a sus fieles admiradores para que no caigan en la estafa, pues ella dejó en claro que no utiliza esos productos ni sugiere que las consuman.

"Que poca de esta empresa que las engaña para vender. NO LAS USO, NO LAS RECOMIENDO, NUNCA HE TRABAJADO CON ELLOS! NO SE DEJEN ENGAÑAR", se lee en el mensaje que compartió la conductora de televisión Galilea Montijo en su cuenta de Instagram. Además agregó un emoji de una carita totalmente roja, que hace referencia al enfado que siente al ser utilizada para estafar a la gente.

El texto lo realizó sobre una imagen, que habría sido difundida por las distintas redes sociales, donde se muestra a la figura de Televisa al costado un frasco de pastillas que - para la marca- asegura ser la receta perfecta para bajar de peso.

"Yo siempre los denuncio como FRAUDE pero sigue amicht. Mete denuncia", "Me hicieron idéntico que a ti hace uno mes más o menos. Fatal que engañen a la gente que si cae y compra", escribieron algunos de sus seguidores de Instagram.

Vale recordar que hace unas semanas Galilea Montijo, conductora del programa 'Hoy', hizo una llamado en las redes sociales para anunciar que ciertas personas están usando su imagen sin su consentimiento para anuncios publicitarios que hacen referencia a pastillas para adelgazar. Pero, al parecer hay quienes continúan aprovechando la popularidad de la conductora de TV para vender productos fraudulentos.

El mensaje que Galilea Montijo compartió en Instagram