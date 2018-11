Luciana Fuster rompió en llanto al revelar humillaciones de Austin Palao [VIDEO]

Ocho meses fue lo que duró la historia de amor de Luciana Fuster y Austin Palao. Tras poner fin a su romance, los chicos reality se vieron envueltos en una polémica debido a que la modelo fue relacionada sentimentalmente con Emilio Jaime, integrante de Combate.

Luego de que Austin Palao dijera en el programa ‘En boca de todos’ que se sintió traicionado por Luciana Fuster y Emilio Jaime, a quien consideró un gran amigo; la ‘combatiente’ arremetió contra su expareja.

“Ahora veo que lo único que quería era cámaras y ‘seguidores’. ¿Quieres mentir para dejarme mal? Yo voy a decir verdades para que veas lo mal que quedas sin necesidad de mentir”, manifestó Luciana en una de sus historias de Instagram.





Luego la ex Miss Teen aclaró que nunca le fue infiel a Austin Palao, quien dejado entrever lo contrario con sus declaraciones en ‘En boca de todos’. “Que quede claro mi gente hermosa: jamás saqué los pies del plato en mi relación (no le saqué la vuelta). Ya se enterarán todo lo que soporté yo”, aseguró Luciana Fuster.

Este martes Luciana Fuster apareció en el programa ‘Espectáculos’, de ATV, y habló del tema de su expareja, aunque no pudo controlar el llanto cuando recordó lo que habló el ‘retador’ para las cámaras de América Televisión.

“Sé que si hablo de esto me voy a quebrar, me voy a poner mal (...) Yo no quise hablar de este tema nunca, nunca quise buscar las cámaras como lo está haciendo Austin (...) Esto me hace daño, no solo a mí, sino también a toda mi familia”, dijo al inicio de su descargo.

Luciana Fuster aseguró que no necesita hablar del tema pero que ahora se siente en la obligación de hacerlo “porque se me está dejando pésimo en otros canales”.

Sobre lo que dijo Austin Palao, la modelo señaló: “Es una total exageración de lo que dijo sobre Emilio. No entiendo cuál es la necesidad de contárselo a la gente como si fuera algo normal”.

En otro momento de la conversación que tuvo con Mario Hart y Paula Ávila, la modelo contó que fue Palao quien terminó la relación, pero que después se arrepintió. Sin embargo ella fue cuestionada por salir con Emilio Jaime.

Cuando le preguntaron cómo fue el fin de su relación, Fuster otra vez cedió ante las lágrimas y se quebró en el estudio, mientras recordaba lo que vivió con el chico reality.