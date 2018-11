Michelle Soifer lloró en vivo tras críticas del jurado de ‘El dúo perfecto’ [VIDEO]

Michelle Soifer tuvo un sábado amargo. Además de no convencer al jurado de ‘El dúo perfecto’ con su performance junto a Kevin Blow cuando intentaron imitar a Shakira y Beyoncé, la cantante se mostró dolida por las constantes críticas que recibe en las redes sociales.

"Estoy harta porque la gente cree que tiene derecho a decir lo que le da la gana y no es así. Nos cuesta todos los días tratar de callarle la boca a mucha gente y me molesta porque nadie sabe lo de nadie”, dijo Michelle Soifer, con lágrimas en los ojos y con las voz quebrada, en el último programa de 'El Dúo Perfecto'.

“Nadie sabe cuánto puede afectar los comentarios que hace la gente de una persona. Llega un momento en que uno ya se cansa y dice '¿qué tengo que hacer para demostrar que la persona que está conmigo me hace a mí bien?'”, se cuestionó Michelle Soifer en conversación con Gisela Valcárcel.

La popular ‘Señito’ no dejó que la participante de ‘Esto es Guerra’ siga hablando y le pidió al dominicano que dé la cara ante la difícil situación que vive la pareja. “Deja que él (Kevin Blow) lo haga, que él defienda el amor. El hombre es la cabeza y es el hombre el que debe decir 'amor no te preocupes', es él el que debe dar la seguridad. ¿Amas a Michelle Soifer?", preguntó la conductora de televisión.

En otro momento, Gisela Valcárcel cuestionó a Kevin Blow debido a que todavía contraen matrimonio. “Kevin, cuánta amas a Michelle Soifer, tú le dijiste la semana pasada que era tu esposa. Si tú le dices eso a una mujer es porque te quieres casar con ella. Y cuando uno se quiere casar con una mujer, lo hace, y lo hace ya”, añadió la figura de América Televisión.

Kevin Blow le responde a Gisela Valcárcel

El cantante dominicano Kevin Blow no se hizo problemas en responderle a la conductora de ‘El dúo perfecto’ y afirmó que tanto es su amor que aceptaría que los separen en el programa.

"La amo mucho, no te imaginas cuánto. Es una lucha constante, no soy de mucho exponer cómo me siento. Si es necesario que la separen de mí para que recupere ese brillo que dicen perdió por mí. Michelle es una mujer con mucho carácter, no es una niña a la que yo la he empujado a algo, estamos en esto juntos. Yo trato de esforzarme, de dar lo mejor", expresó el dominicano.

Por otro lado, Michelle Soifer no pudo ocultar su decepción por la actitud de muchos de sus seguidores, quienes la penúltima gala decidieron votar por la otra pareja para que la pareja ya no esté junta. "Muchas personas que dicen ser mis fanáticos han preferido apoyar a otra gente solamente con el fin de verme sola y no votar para que nosotros nos salvemos, eso pasó la semana pasada. Eso no se hace", lamentó la 'guerrera'.