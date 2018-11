Daniela Darcourt pide que no la comparen con Yahaira Plasencia tras lo ocurrido en Ayacucho

Daniela Darcourt, quien participa en 'El artista del año', afirmó que no se le han subido los humos y que no le gustan las poses de vida, tal como ha sido señalada al conocerse que no había cumplido con contrato en discoteca de Ayacucho, el pasado sábado.

"Yo salí a aclarar (lo sucedido). Me disculpé con el público como tenía que hacerlo y para adelante", aseguró Daniela Darcourt en una entrevista con un diario local.

La salsera indicó que las cosas habrían sucedido diferente si no fuera por el vuelo que perdió. "Bueno, se pudo solucionar de otra manera, pero lastimosamente pasó así".

"La gente me conoce, sabe de mi trabajo y me sigue, sabe perfectamente que aires de diva es lo que menos tengo. Quién soy yo para creerme la superestrella, si no le he ganado a nadie todavía", afirmó Daniela Darcourt con respecto a las diversas especulaciones sobre el comportamiento que tendría.

En ese contexto, Daniela Darcourt pidió que no la comparen con Yahaira Plasencia, quien habría empezado con humildad y que ahora se siente por la nubes, según algunos usuarios de redes sociales.

"El hecho de que me haya pasado este contratiempo con la gente de Ayacucho, no quiere decir que sea igual, peor o mejor que la señorita en mención. He pedido que no me comparen y ella no tiene vela en este entierro", acotó.

La salsera afirmó que su carrera se la debe a la gente y a sus miles de fanáticos. Además, Daniela Darcourt indicó que seguirá trabajando con la cabeza en alto y está dentro de sus contratos retornar a Ayacucho junto a su orquesta.

Daniela Darcourt tiene en su agenda regresar a Ayacucho (Video de 'Válgame Dios')