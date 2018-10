Hermana de Cardi B arremete contra Nicki Minaj en redes sociales [FOTOS]

Cardi B y Nicki Minaj no tienen cuando cesar en su pleito a través de redes sociales. En esta ocasión, la hermana de la intérprete de 'I Like it' se sumó a la batalla de las raperas aduciendo que la popular "Chun-Li" hizo circular el número personal de la madre de Kulture.

La hermana de Cardi B no tolero que Nicki Minaj, aparte de filtrar el número móvil de la intérprete de 'Bodak Ywllow', haya difundido la copia que su nuevo sencillo "Money".

"Todos me están preguntando por qué discuto con una base de fans (los Barbz, seguidos de Nicki), pero nadie parece haberse parado a pensar por qué alguien con tanta influencia decidiría utilizarla para manipular a sus admiradores y animarles a que difundieran más odio y negatividad", expresó la hermana de Cardi B en su primer mensaje que difundió en Instagram, con el que hace referencia a otra de las artistas con las que Nicki Minaj había mantenido otro mediático enfrentamiento en los últimos años.

En tanto, Cardi B ha tomado decisiones más radicales y se conoce que contrató un detective privado para dar con la identidad de aquellos que le envían desagradables mensajes. Hennessy, hermana de la rapera que hace cuatro meses se convirtió en madre de la pequeña Kulture, se a visto en la necesidad de buscar un culpable en todo este asunto que se les está yendo de las manos.

"Resulta muy fácil sorprenderse y preguntarse por qué me molesta tanto esta situación y por qué me preocupo, pero ustedes no son los que se despiertan cada día con nuevas amenazas de muerte e historias inventadas que pueden afectar a nuestra vida real o sus relaciones", acotó la hermana de Cardi B.

Por su parte, Nicki Minaj ha preferido mantener el perfil bajo y evitar de esta forma que Cardi B sospeche que las amenazas recibidas constantemente salgan de ella, tal y como lo ha hecho saber Hennessy en su cuenta de Instagram.

Cardi B y Nicki Minaj luego de su agresión física

(Foto: Instagram)

