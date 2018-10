Miguel Bernardeau “‘Élite’ es una serie universal”

Luego de conocer a los personajes de ‘Élite’, la serie española de Netflix que narra la lucha de las clases sociales, la homosexualidad, las drogas y hasta un asesinato que devela la doble moral en que se mueve dentro de un colegio de la clase alta a donde llegan tres chicos de barrio, La República, junto a otros medios latinos, conversó con Miguel Bernardeau.

El actor español de 21 años encarna a Guzmán, un muchacho adinerado y arrogante, líder entre su grupo de amigos y quien junto a su enamorada, Lucrecia, no oculta su desprecio por la clase baja. Echando mano de su encanto, acostumbra a manipular a quien se atraviese en su camino según sus intereses y Nadia, la chica musulmana que llega a la escuela, no será la excepción. Sin embargo, el ‘talón de Aquiles’ de Guzmán es su hermana Marina, a quien siempre intenta proteger pese a que ella no hace distinciones entre las clases sociales.

“Lo que se muestra en ‘Élite’ es la realidad de lo que viven los jóvenes de ahora. Es como tomar una muestra de chicos y llevarla a la pantalla. El hilo conductor de la serie es el asesinato y el clasismo, pero es contado con personajes que no se quedan en la parte superficial, sino que entran en lo más profundo de cada uno”, menciona Miguel, quien con este rol se abre las puertas al mundo artístico de manera internacional.

“Es cierto. Guzmán va a permitir que me conozcan en diferentes países. Siento que tengo una responsabilidad enorme con el público, en general todo el elenco, pues la serie nos conecta con el mundo debido a que tocamos temas universales”, anotó.

“El amor también ha sido tocado de una manera diferente tal como se vive ahora. Los jóvenes se van a sentir identificados y los adultos van a poder conocer la visión de la juventud sobre el amor. Es muy interesante porque todo ha cambiado”, menciona.

Hijo de la actriz española Ana Duato y de un productor de televisión, Bernardeau contó qué fue lo más complicado de dar vida a su personaje.

“Lo más difícil ha sido encarnar a un personaje con el que no estoy de acuerdo en absolutamente nada. He buscado la manera de interpretarlo de la manera más honesta posible, sin juzgarlo, pero ha sido complicado. Sin embargo, Guzmán es un chico que ha pasado por varios conflictos en su pasado que lo han llevado a ser tal como es y a odiar tanto las drogas. Cuando lo vas conociendo, vas entendiendo un poco por qué es como es”.

Sin embargo, Bernardeau no necesariamente fue convocado para ese personaje. “Pasé casting para otros personajes y al final me quedé con Guzmán”, recuerda. “Cuando me llegó la invitación para el casting me volví loco. Venía de estudiar en Los Ángeles, estaba empezando a buscar mi lugar en Madrid y de pronto, esta invitación. Fui a los estudios, me di con la sorpresa de que varios actores, algunos amigos míos, pasaron casting. Luego, quedé fichado como Guzmán y no podía creérmela. De verdad estoy contento con la serie, ha sido una experiencia muy bonita”, puntualizó.❧