Jazmín Pinedo responde si se casará con Gino Assereto [FOTOS]

La conductora de ´Tengo algo que decirte´, Jazmín Pinedo se unió una vez más a la moda de las preguntas en Instagram para responder todas las curiosidades de sus fanáticos mientras tenía un tiempo libre.

Los usuarios no desaprovecharon el momento y se lanzaron con diversas preguntas para la modelo, desde su vida amorosa con Gino Assereto, hasta de su amistad con Tilsa Lozano y Nicolla Porcella.

Pero hubo una pregunta que llamó la atención: “Jazmín, ya es hora que te cases?”, a esto la conductora respondió, “Ya es hora? Jajajaja yo sé que es la prioridad de muchas mujeres, pero yo no soy de esas muchas, los tiempo son nuestros y no tenemos apuro ni prisa, cuando Gino me pidió la mano yo dije que si y eso nos hizo una hermosa familia!”.

Con esto, la modelo deja en claro que en sus planes a futuro no está casarse, vive el presente junto a su familia, esto lo demuestra en las fotografías que comparte en sus redes sociales.

Sin embargo, no fue la única pregunta, otros querían si apoyaba a Combate o a Esto Es Guerra, luego de los enfrentamientos que han tenido ambos programas en los últimos días. “Como está la situación prefiero mantenerme al margen, más que un programa tengo un cariño muy especial, ustedes saben”, escribió Pinedo, dejando al misterio su respuesta, pero lo que sí aseguró, es que no volvería a un reality de competencia.

“Cuántos años llevan de amistad con Nicola Porcella?”, le preguntó una fan, y la modelo respondió, “Desde chibolos, ya no me acuerdo exactamente desde que tenía 16 o antes, como le dice no se porque no va a casa hace ufff, Nicolla Porcella es como el peor mejor amigo del mundo”.

Con las interrogantes, Jazmín Pinedo desmintió los rumores de su supuesta ´pelea´ con Tilsa Lozano, y demostró que están más unidas que nunca, además que ambas están en el programa de baile.