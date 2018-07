El Artista del Año: Inesperado mensaje de Gisela Valcárcel a Yahaira Plasencia [VIDEO]

Gisela Valcárcel se pronunció respecto de la ausencia de Yahaira Plasencia en la final de ‘El Artista del Año’, competencia artística que finalmente ganó Pedro Loli.

Aunque la polémica se inició cuando la rubia conductora hizo el anuncio de la no presencia de la salsera (que fue posteriormente contestado por la cantante en un comunicado), esta vez se refirió al tema con paños fríos.

PUEDES VER El Artista del Año: Pedro Loli se refirió a polémica con Yahaira Plasencia

Así, Gisela Valcárcel lamentó que Yahaira Plasencia no haya podido estar presente en el show. “Me deja un sinsabor. Qué pena que no estuvo, es que nadie puede perderse su gran día. Pero bueno finalmente eso nos permitió vivir una final distinta que ha logrado enganchar al televidente. Para qué amargarnos la vida, mejor desear que todo esté bien”, dijo a América Espectáculos.

No obstante, dejó en claro que la ex pareja de Jefferson Farfán no asistió por decisión propia, y, según ella, en ningún momento la forzó a hacer algo que no quería.

“Si Yahaira Plasencia no quiso estar, no quiso estar. Ya aprendí ese tiempo esa lección. El que no quiere estar, yo no puedo hacer nada. Si no quieres, ya qué hago”, agregó la conductora de ‘El Artista del Año’.

Cabe resaltar que diversas figuras se han pronunciado respecto al asunto, incluyendo el propio ganador de la competencia, Pedro Loli, quien dijo que le habría gustado que la intérprete esté presente.