Pasaron dos años en un abrir y cerrar de ojos desde la última presentación de Camilo en nuestro país. El cantante colombiano ofreció este miércoles 26 de marzo un concierto cargado de magia y amor; a la vida y a la música, testimonio de que cuando la ‘Tribu’ se junta, todos podemos encontrar ‘Nuestro lugar feliz’.



Un inicio lleno de nostalgia con Pascal



A las 8:00 p.m., el telón se alzó con la presentación del talentoso cantante Pascal, quien llenó de energía y melancolía el escenario con su emotivo tema 'Dame tu mano'. Con versos que hablaban de amor incondicional y apoyo eterno, la canción resonó en los corazones de los asistentes.



Con cada acorde, el público se dejó envolver por la calidez de su voz. Luego, interpretó 'Pa' la luna', una balada cargada de romanticismo que hizo suspirar a todas las parejas presentes. "La música es algo superbonito y con mucho trabajo se puede lograr", expresó con emoción antes de despedirse, dejando el ambiente listo para la gran aparición de la noche.



Camilo: un derroche de pasión y entrega



Cuando el reloj marcó las 9:00 p.m., el escenario se iluminó con una energía electrizante: Camilo había llegado. La ovación fue ensordecedora mientras el artista iniciaba su presentación con 'Bebé', una canción que puso a todos a cantar y bailar al unísono.



Luego, el ritmo se intensificó con 'Aeropuerto', un tema que despertó sentimientos encontrados, transportando a los asistentes a esos momentos de despedidas que marcan la vida. Pero la emoción se elevó aún más con 'Una vida pasada', su aclamado éxito junto a Carín León, que tocó las fibras más sensibles del público.



Con la voz entrecortada por la emoción, Camilo se dirigió a su público con palabras que quedaron grabadas en sus corazones: "Desde aquí arriba puedo verlo todo. Veo, por ejemplo, que hay gente que está pasando el mejor momento de su vida y viene hoy a celebrarlo con la tribu, como hay gente que no está pasando por su mejor momento y viene hoy a desahogarse". El vínculo con sus seguidores se fortaleció aún más en ese instante.



Amor y música: la esencia de la noche



El ritmo volvió a subir con 'Pegao', un tema que convirtió el recinto en una pista de baile, seguido de 'Tattoo', éxito que originalmente canta con Rauw Alejandro, pero que en esta ocasión interpretó en solitario con la misma intensidad.



El concierto tomó un giro nostálgico con 'Gordo', canción que refleja el vacío que deja un amor perdido y la ironía del destino al ver que alguien más ocupa ese lugar especial. Luego, los corazones se estremecieron con 'Corazón de hojalata', 'Autodiagnóstico' y 'Tutu', melodías que desbordaron emoción y recuerdos en cada espectador. En un acto de cercanía absoluta, Camilo descendió del escenario para abrazar a sus fans, compartiendo con ellos un momento de amor puro e inolvidable.



Evaluna: el broche de oro de una noche perfecta



Cuando la velada parecía estar llegando a su fin, Camilo sorprendió a todos al anunciar la presencia de su esposa, Evaluna Montaner. "Para mí es tan importante en este cierre de 'Nuestro lugar feliz' en Latinoamérica presentarles esta noche a la mujer más hermosa del mundo. Con ustedes, Evaluna".



Los aplausos y gritos de emoción retumbaron en el recinto cuando la pareja se unió en el escenario para cantar 'Plis', una canción que encapsula la esencia de su amor, dejando claro que su vínculo es inquebrantable. Luego, interpretaron "Machu Picchu", una melodía cargada de sensualidad y complicidad, reflejando en cada mirada la conexión única que los une.



El romanticismo alcanzó su punto máximo cuando, en medio del espectáculo, un asistente sorprendió a su pareja con una propuesta de matrimonio, sellando con un "sí" una noche llena de amor y emociones intensas.



Antes del cierre, Camilo compartió un fragmento de su historia con Evaluna, revelando la emoción de escribir sus votos matrimoniales. "Yo estaba muy nervioso. Sentía que mis votos debían ser magníficos, pasé semanas escribiéndolos, pero nada me gustaba. La noche anterior al matrimonio escribí algo que me encantó, lo practiqué, pero cuando la vi caminar hacia mí en el altar, reventé a llorar. Leí mis votos y no se me entendió nada". Sus palabras arrancaron suspiros y lágrimas entre el público, creando un momento mágico y conmovedor.



El final de una noche inolvidable



El concierto llegó a su clímax con 'Vida de rico', tema que compuso cuando compró su primera casa junto a Evaluna, y 'Querida yo', una canción que recuerda la importancia de confiar en el proceso de la vida y en la guía divina. Entre aplausos, confeti y lágrimas de felicidad, Camilo y su equipo se despidieron de Lima con la promesa de volver, dejando en cada alma presente la certeza de que esa noche, en verdad, encontraron su lugar feliz.



'Nuestro lugar feliz' no fue solo un concierto, fue un viaje emocional, una declaración de amor a la vida y a la música, un testimonio de que cuando la tribu se junta, la magia sucede.