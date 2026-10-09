Es falso que Live Nation haya anunciado la posible cancelación de los conciertos de BTS en Lima

LO FALSO:

Live Nation Perú anunció que evalúa cancelar los conciertos de BTS del 9 y 10 de octubre debido a las aglomeraciones en el hotel donde se hospeda el grupo.

LO VERDADERO:

El supuesto comunicado no fue difundido por los canales oficiales de Live Nation. La productora mantiene anunciadas ambas fechas, desmintió el comunicado y compartió información sobre los accesos y las rutas de salida para los asistentes.

En redes sociales circula un supuesto comunicado de Live Nation Perú que anuncia que la productora estaría evaluando cancelar los conciertos de BTS programados para el 9 y 10 de octubre en Lima. Según el documento, la medida respondería a la gran aglomeración de personas en los alrededores del hotel donde se hospeda el grupo surcoreano. Sin embargo, el comunicado es falso, ya que no fue difundido por los canales oficiales de la productora y las fechas de los conciertos se mantienen anunciadas.

Comunicado viral en redes. Foto: Facebook

Al cierre de esta nota, una de las publicaciones con mayor alcance en Facebook acumula más de 800 ‘Me gusta’, 280 comentarios y más de 40 compartidos.

Viralidad en redes. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una revisión de la página oficial de Live Nation Perú permitió comprobar que los conciertos del BTS World Tour Arirang continúan programados para el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. La plataforma mantiene activas las páginas oficiales de ambas fechas y la información correspondiente a la venta de entradas, sin que se haya publicado un anuncio sobre la cancelación de alguno de los espectáculos.

Las fechas se mantienen en la página de Live Nation. Foto: Live Nation

Además, recientemente, Live Nation compartió en sus historias de redes sociales información sobre las rutas de ingreso y salida, las puertas habilitadas y las recomendaciones para los asistentes a los conciertos del 9 y 10 de octubre. Estas publicaciones hacen referencia precisamente a las presentaciones que, según el comunicado viral, serían canceladas. La difusión reciente de estas indicaciones operativas contradice la versión que circula en redes sociales y refuerza que ambas fechas continúan programadas.

Historias de Live Nation. Foto: Instagram

Finalmente, Live Nation Perú se pronunció para desmentir el comunicado que circulaba en redes sociales sobre la supuesta cancelación de los conciertos de BTS en Lima. De esta manera, la propia empresa aclaró que el anuncio viral no era oficial, lo que contradice la versión difundida y confirma que no existe sustento para afirmar que las presentaciones del 9 y 10 de octubre serán canceladas.

Live Nation desmintió el comunicado. Foto: Instagram

Conclusión

En redes sociales circula un supuesto comunicado de Live Nation que anuncia la cancelación de los conciertos de BTS en Lima, programados para el 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Sin embargo, el anuncio es falso: las páginas oficiales de ambas fechas continúan activas, la empresa difundió recientemente información sobre los accesos para los asistentes y, además, desmintió el comunicado viral.