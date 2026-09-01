Cantante Lionel Richie ingresó a UCI tras sufrir problema de salud al finalizar un concierto

Lionel Richie ofrecía un concierto en Estados Unidos cuando comenzó a sentirse mal de salud. | Foto: AFP

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Lionel Richie preocupó a sus seguidores luego de presentar un problema de salud al finalizar un concierto en St. Louis, Estados Unidos. El cantante y compositor, de 77 años, tuvo que recibir atención médica después de su presentación del sábado 29 de agosto en The Muny, donde una situación ocurrida durante los últimos minutos del espectáculo llamó la atención de los asistentes.

El intérprete de ‘Hello’ consiguió completar el show, pero su estado generó preocupación entre el público. Horas después, Richie acudió voluntariamente a un hospital de la zona para someterse a una serie de evaluaciones médicas y terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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Lionel Richie fue ingresado a la UCI

Según reportó TMZ, información que también recogieron medios como People y Entertainment Weekly, Lionel Richie ingresó al hospital por precaución para someterse a pruebas. Fuentes citadas por estos medios señalaron que los médicos evaluaban una posible deshidratación, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente por el cantante ni por su equipo.

La preocupación comenzó durante la interpretación de ‘All Night Long’, uno de los temas más conocidos de su repertorio. De acuerdo con los reportes publicados tras el concierto, Richie tuvo dificultades para mantenerse en pie y pidió una silla para poder terminar la presentación. Videos registrados por asistentes muestran al intérprete sentado durante parte de la canción. Pese a ello, logró completar el espectáculo antes de abandonar el escenario.

Las fuentes citadas por TMZ indicaron que Richie permanecía hospitalizado el lunes. Hasta el momento, ni el artista ni su equipo han difundido un parte médico con los resultados de las evaluaciones.

El reciente incidente ocurre poco más de dos meses después de otro episodio durante un concierto. El pasado 24 de junio, Richie tuvo que abandonar una presentación en St. Paul, Minnesota, luego de sentirse mareado. Tras ello, el cantante canceló dos conciertos por recomendación médica y posteriormente retomó su agenda. En julio, agradeció públicamente a sus seguidores por los mensajes de apoyo y aseguró que se encontraba bien.