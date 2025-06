Pablo Heredia continuará con sus confesiones en ‘El valor de la verdad’. Según el reciente avance emitido por Panamericana, el actor argentino revelará detalles sobre qué relación habría mantenido con Alondra García Miró, con quien compartió papeles protagónicos durante las grabaciones de la novela ‘Te volveré a encontrar’.

Heredia aseguró que, en ese entonces, la ‘ojiverde’ mantenía una relación con el futbolista Paolo Guerrero, pero que “estaban peleados”. Por su parte, él estaba con Alessandra Fuller. Incluso afirmó tener en su poder comprometedores chats con Alondra, los cuales fueron vistos por Ale, provocando que esta se molestará con él.

¿Qué vínculo hubo entre Alondra García Miró y Pablo Heredia?

En el adelantó de ‘El valor de la verdad’ que se estrenará este domingo 15 de junio, Pablo Heredia respondió una de las preguntas más esperadas: '¿Acabó tu relación con Alessandra Fuller por Alondra García Miró?' Aunque en el adelanto no se observa cual fue su respuesta, el argentino sí contó detalles inéditos sobre su vínculo con la famosa influencer.

"Le mando un mensaje. 'Mis masajes son mejores', le digo. 'Ay, bueno, a ver cuándo', me dice. Ale vio eso y se enojó. (...) No sé en qué momento se peleó con su novio y nos llevábamos viendo, estábamos siempre juntos. (...) La amaba muchísimo, estaba muy enamorado. Como que se me partió el alma, aparte ya sabía que yo estaba grabando con ella", dijo el actor. Sin embargo, no dejó en claro si se refería a sus propios sentimientos hacia Alondra o a los de Paolo Guerrero, quien en ese entonces era pareja de la modelo.

También relató una presunta discusión con el futbolista, hoy jugador de Alianza Lima. "Yo me levanto y lo miro. Era una agresividad tan fuerte que empezamos a discutir y yo le dije 'No me podés hacer esto. No me podés tratar así'", señaló ante Beto Ortiz.

Pablo Heredia tuvo romances con Flavia Laos, Alessandra Fuller y Mayra Goñi

Las confesiones de Pablo Heredia en la primera parte de ‘El valor de la verdad’ han causado revuelo en el mundo del espectáculo. En el programa se confirmó que el actor argentino mantuvo una breve relación con Flavia Laos, después de haber terminado su romance con Alessandra Fuller, a quien sí llegó a oficializar.

Pero eso no fue todo. También salió a la luz que, antes de estar con Flavia, Heredia habría tenido algo con Mayra Goñi. Según reveló la propia Flavia Laos, su amiga se habría enamorado profundamente del actor al punto de llegar a llorar por él.