¿Qué pasó con Lizy Tagliani? Conductora de Telefé respondió a las acusaciones de Viviana Canosa

Lizy Tagliani, conductora de Telefé, dio un emocionado descargo en la apertura de una nueva edición de 'La Peña de Morfi', luego que Viviana Canosa la acusara, horas antes, de haberle robado dinero mientras trabajaban juntas. La humorista argentina también hizo referencia a las filtraciones de chats donde conversa con el ex de Marcela Tauro.

Con lágrimas en los ojos, Tagliani defendió su apellido y dijo estar a disposición de que se aclaren las acusaciones, además de negar enfaticamente ser "un personaje". Pero Canosa no se quedó callada y le contestó con un fuerte mensaje a través de sus redes sociales.

¿Qué pasó con Lizy Tagliani? Así fue la respuesta de la conductora

Hoy más que nada quería hablar un poquito con ustedes, con mis compañeros ya hablé antes, ahora me gustaría hablarle a la gente que está ahí en su casa apoyándonos y mirándonos como siempre", fue el mensaje con el que Lizy Tagliani abrió 'La Peña de Morfi', antes de defenderse de las acusaciones de robo.

"Estoy triste, no pensé que esto pueda pasar. Gracias a Dios tengo 54 años y todavía conservo mis amigos de la infancia, mis compañeros del secundario, mis compañeros de los trabajos, clientas de más de 25 años de peluquera. Toda gente que me brindó oportunidades, su cariño, su afecto, su confianza, y de la mayoría aún sigo siendo amigas. Ese apoyo incondicional es lo que me da fuerza en los días que estoy viviendo", agregó.

La actriz defendió el honor de su apellido y manifestó estar dispuesta a probar su inocencia. "Yo sé quién soy. Estoy muy segura. Y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa. Y tener la vida que tengo también. (...) Me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona", explicó.

Tagliani defendió su autenticidad y honestidad ante el ojo público: "Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje. Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce sabe que soy así. Quizás puedan pensar que fingí todo este tiempo, pero nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando a la misma gente. (...) Si algo fuera verdad, les doy mi palabra de honor de que yo misma voy a decir ‘sí, esto pasó‘. De verdad, yo no miento. Yo no voy a mentir nunca", sentenció.

¿Qué dijo Viviana Canosa después del descargo de Lizy Tagliani?

A través de su cuenta de Instagram, Viviana Canosa contestó con una breve pero ácida advertencia a la versión de Lizy Tagliani: "¡Mañana ampliaremos! Abrazo", señaló, insinuando que su denuncia podría ampliarse. "Canosa contesta fuerte", señaló a su vez a la cuenta oficial del programa de espectáculos LAM.

Horas antes de la emisión del programa, la periodista aseguró que Tagliani le había sustraído dinero cuando ambas trabajaban juntas. "Muchas veces dejaba abierta la puerta de mi habitación con la cartera abierta, hasta que un día abrí la ducha, me puse la bata y me quedé esperando en la bañera y vi cómo la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera, tironéandomela. (…) Era un sobre con dólares", detalló.

"Yo tenía whisky y otras bebidas para mis amigos, y las bebidas iban bajando y me iba desapareciendo comida del freezer. O sea, iban pasando cosas en mi casa", añadió la conductora, quien refirió haberse enfrentado a su entonces compañera: "Fue el día que le dije ‘te pido un solo favor, andate de mi casa y nunca voy a entender por qué me estás robando’”.