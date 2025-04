Hija de Rubby Pérez demandará a la discoteca Jet Set por su muerte y Sergio Vargas denuncia las malas condiciones

La tragedia que cobró la vida del icónico merenguero Rubby Pérez ha desatado una ola de denuncias y posibles acciones legales contra la discoteca Jet Set, en Santo Domingo. Su hija Zulinka, también cantante, confirmó que demandará al establecimiento por negligencia. La artista, quien sobrevivió al colapso del techo, afirmó que el incidente se pudo evitar.

Al mismo tiempo, el reconocido intérprete Sergio Vargas reveló que días antes del fatídico concierto, observó signos alarmantes de deterioro en la infraestructura del local. Incluso advirtió a los empleados del lugar sobre los riesgos visibles en el techo, lo que refuerza la acusación de falta de prevención por parte de los responsables del establecimiento.

Zulinka Pérez acusa negligencia y anuncia acción legal

Durante una entrevista para Primer Impacto de Univisión, Zulinka Pérez narró lo vivido el día del colapso en Jet Set en República Dominicana, donde murieron más de 200 personas, incluyendo a su padre. Según sus declaraciones, cuando intentaron evacuar, la puerta de emergencia estaba trancada, lo que aumentó el caos y dificultó la salida del público y los músicos.

“Los músicos estaban golpeando la puerta y no se podía abrir”, relató Zulinka. La artista calificó lo sucedido como el episodio más traumático de su vida y no dudó en señalar que se trató de un acto de negligencia. “Esto no fue un accidente. Esto fue negligencia. Y no lo voy a dejar pasar”, expresó con firmeza, anunciando que entablará una demanda por la muerte de Rubby Pérez.

Añadió que no busca compensación económica, sino justicia para su padre y las víctimas: “Yo trabajo, yo no necesito el dinero de nadie. Pero esto tiene que tener consecuencias. No solo por mí, sino por los niños que perdieron a sus padres”, dijo en alusión al propietario del club, Antonio Espaillat, quien hasta ahora no ha ofrecido declaraciones públicas ni contacto con la familia.

Sergio Vargas alertó sobre el estado del techo semanas antes

Tres semanas antes de la tragedia, Sergio Vargas, otro referente del merengue dominicano, se presentó en Jet Set y notó anomalías en el techo. En el programa ‘Gozando con Luisín Martí’, el cantante compartió que al finalizar su show, vio cómo el personal de limpieza barría restos del techo.

“Les pregunté qué era eso que barrían, y me dijeron que caían pedazos del techo con frecuencia”, relató Vargas. Los empleados confesaron que ya habían tenido quejas de asistentes a quienes les caían fragmentos mientras disfrutaban del espectáculo, lo que incluso dañaba sus bebidas. “La prevención es la medicina de Dios. No hubo ninguna”, sentenció el artista.

El intérprete recordó que ese concierto se celebró el 10 de marzo, menos de un mes antes del desplome, y consideró alarmante que no se tomaran medidas tras esas señales claras de deterioro.

Jet Set en el centro de la polémica por condiciones inseguras

El club nocturno Jet Set, uno de los más emblemáticos de Santo Domingo, se encuentra bajo escrutinio público tras la tragedia. Según declaraciones recogidas por medios locales, el establecimiento ya había presentado fallas estructurales antes del derrumbe, pero no se habrían realizado reparaciones pertinentes.

Rubby Pérez, una de las figuras más importantes del merengue, se presentaba allí de forma recurrente. De acuerdo con Zulinka, su padre no recibía pago directo por esas presentaciones, sino que era el grupo de músicos el que cobraba por separado. Esta práctica también fue criticada por la hija del artista, quien considera que demuestra una falta de profesionalismo por parte de la administración del lugar.

Elementos clave de la denuncia:

El techo del club presentaba daños visibles y constantes.

La salida de emergencia estaba bloqueada durante el derrumbe.

No existieron acciones preventivas a pesar de las advertencias.

El propietario, Antonio Espaillat, no ha dado declaraciones públicas.

Zulinka manifestó que aunque mantiene respeto por Espaillat, este debe responder ante la ley. “No es personal, es su empresa. Y tiene que hacerse responsable”, declaró.