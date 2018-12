Un buen fin de semana de ofertas para visitar la Granja Interactiva El Arriero desde S/ 39

Disfruta un fin de semana en compañía de la familia en la Granja Interactiva El Arriero, ubicada en Pachacamac y en donde podrás enseñar a tus pequeños a contribuir la naturaleza, cuidando de animales, plantas y hasta poder sembrar.

Es así que Cuponidad y la Granja Interactiva El Arriero te ofrecen las mejores opciones que se acomoden más a tu familia:

Opción 1: S/ 39 válido de lunes a viernes Opción 2: S/69 válido de lunes a viernes 1 entrada de niño

1 entrada de adulto

2 canastitas

2 alimentos para mamíferos

1 paseo en carreta jalada con burro 1 entrada de niño

1 entrada de adulto

1 milanesa de pollo c/ papás y ensalada

1 porción de Nuggets

2 canastitas

2 alimentos para mamíferos

1 paseos en carreta jalada con burro

Opción 3: S/119 válido de sábado y domingo Opción 4: S/ 129 válido de sábado y domingo 2 entradas de niño

2 entradas de adulto

1 pollo a la brasa c/ papas y ensalada

2 canastitas

2 alimentos para mamíferos

2 paseos en carreta jalada con burro 2 entradas de niños

2 entradas de adultos

2 cuartos de pollo c/ papás y ensalada

2 porciones de Nuggets

2 canastitas

2 alimentos para mamíferos

2 paseos en carreta jalada con burro

El Arriero, busca el buen trato hacia los animales y a la naturaleza, es por eso que permite el contacto más cercano de los pequeños. Asimismo, lo horarios de la granja son: de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. sábado y domingos de 10:00 a.m. a 4:00 a.m.

Para adquirir esta promoción solo debes ingresar a Cuponidad.pe y ubicar la oferta El Arriero Granja Interactiva, luego solo escoge el medio de pago de tu preferencia, puedes pagar con tarjeta de débito o crédito, además cuentas con la opción de pagar en efectivo.

Cabe recalcar que Cuponidad es una marca del Grupo La República, y es una cuponera especializada en ofrecer promociones en rubros como: entretenimiento, belleza, restaurantes, salud, viajes, servicios y productos. Así que pierde cuidado, que tus transacciones son totalmente seguras.

Si tienes alguna duda sobre el proceso de compra, puedes comunicarte al 711-6023 o escribir vía whatsapp al 997-580-793.