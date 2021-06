La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, criticó que, en medio de la segunda ola de la COVID-19, grupos de personas participen en mítines, marchas y reuniones que generan aglomeraciones para apoyar a algún candidato a la presidencia.

Entre este grupo resaltó a quienes efectúan plantones en los exteriores de las viviendas de funcionarios y autoridades electorales y producen (en consecuencia) situaciones de riesgo de contagio de la pandemia. Simpatizantes de Fuerza Popular han liderado estas acciones en los últimos días, al darse resultados no favorables a su postulante Keiko Fujimori.

“Particular rechazo merecen aquellas expresiones, manifestaciones que se están realizando frente a las viviendas de servidores y autoridades públicas. Esto realmente violenta a los derechos de las personas, pero, además, se están exponiendo ellos mismos y a terceros a situaciones de contagio”, detalló este miércoles la primera ministra en conferencia de prensa.

Asimismo, enfatizó en que deben ser los líderes de las organizaciones políticas los que convoquen a sus seguidores a no participar de estos eventos de desacato a las normas legales vigentes impuestas para la lucha contra el nuevo coronavirus.

“Corresponde a los líderes políticos y a las propias organizaciones políticas invocar a sus seguidores a no reunirse. Nos parece muy irresponsable que las personas se estén aglomerando, pero no solamente poniendo en riesgo su propia seguridad y vida, sino de otras personas que no están participando de estas movilizaciones”, comentó.

Violeta Bermúdez reiteró que la población, así como los candidatos presidenciales, deben esperar con tranquilidad los resultados que den la instituciones electorales sobre la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“Espero que los líderes de las organizaciones políticas que convocan a estas reuniones también asuman sus respectivas responsabilidad y llamen a sus seguidores a esperar pacientemente los resultados de las elecciones como debe ser, sin alterar el orden público ”, sostuvo.

Gobierno reforzará seguridad para evitar movilizaciones cercanas a centros de vacunación

En esta línea, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mencionó que el Poder Ejecutivo coordina acciones para no permitir más reuniones cercanas a locales de centro de vacunación.

Fueron tres ocasiones en los que el Ministerio de Salud tuvo que cerrar estos establecimientos, que programan a los adultos mayores a protegerse de la COVID-19, al presentarse marchas de simpatizantes de partidos políticos en la zona.

“Nadie puede interferir en este proceso de vacunación, hemos coordinado con el Ministerio del Interior a fin de fortalecer la seguridad y garantizar que ningún tipo de movilización o reunión se produzca en lugares próximos a los centros de vacunación porque todas las personas tiene derecho a acudir a vacunarse y a proteger su salud”, enfatizó,

La abogada precisó que diferentes carteras ministeriales han recibido reportes que personas se han visto impedidas de acceder a sus negocio y viviendas por acercarse este tipo de manifestaciones.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.