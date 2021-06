Tras su multitudinaria presentación en Arequipa, Puno y Cusco, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, suspendió su recorrido por el país y se trasladó a Lima. En la mañana visitó el Colegio de Enfermeros para poner en manos de la decana Liliana La Rosa el plan para controlar la pandemia y repotenciar el sector Salud en el Perú.

El documento de 100 propuestas tiene cinco ejes temáticos: prevención y vacunas para salvar la mayor cantidad de vidas en la tercera ola. Resalta la conformación de un equipo de negociación internacional para la compra de vacunas y su distribución rápida involucrando a la empresa privada.

En gestión y presupuesto, asegura tolerancia cero contra la corrupción, con control concurrente y auditoría de gasto a cargo del Minsa y Contraloría.

En cuanto a ciencia y tecnología para informar la toma de decisiones, señala la implementación del Programa Nacional de Capacitación en Medicina basada en evidencias, haciendo uso de la metodología Grade con el fin de actualizar la toma de decisiones en todo el sistema de salud. También la implementación del Centro de Comunicación Científica y del Sistema Nacional de Datos Abiertos.

Otro de los ejes es el de recursos humanos con salarios y condiciones dignas y seguras de trabajo. Habla de la contratación de personal para la atención primaria, reincorporación del personal con adecuadas medidas de bioseguridad, reforma del Serums y movilización de promotores de salud.

Finalmente, el eje atención primaria humana y de calidad. Aquí señala la reestructuración de este sistema de atención con marco legislativo, presupuesto y recursos humanos necesarios.

Compromisos

Por la tarde, Pedro Castillo recibió a los familiares de quienes fueron víctimas de violación de derechos humanos, como los estudiantes de La Cantuta, Universidad Nacional del Centro, moradores de Barrios Altos, dirigentes y periodistas. También estuvieron los deudos de Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos durante las protestas contra Manuel Merino en noviembre del 2020.

La delegación entregó al candidato una carta en la que demandaron su compromiso de promover la lucha contra la impunidad, impulsar las demandas de verdad y justicia, reparaciones, entre otros puntos que exigen hace muchos años.

Tras el encuentro, Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz, secuestrado y desaparecido de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta durante el gobierno de Alberto Fujimori, dijo que llevaron esta carta con la confianza de tener a un candidato del pueblo.

“Sabemos que de alguna manera siendo gobierno va a atender, canalizar y responder para que no sean temas postergados elección tras elección. Tenemos la esperanza de que todo esto cambie”, declaró.

Pedro Castillo también suscribió el Pacto por la Educación con la Federación de Estudiantes del Perú. Con ellos se comprometió a respetar la democracia, la alternancia y el Estado de derecho. Defender los derechos ciudadanos, incrementar el presupuesto para la educación, no menor del 6%, eliminar el lucro en la educación y promover una reforma educativa desde los estudiantes.

No se autorizaron mítines

Ante el anuncio que hicieron Perú Libre y Fuerza Popular de cerrar sus campañas proselitistas hoy con un mitin en la plaza San Martín, la Municipalidad de Lima negó la autorización respectiva.

La comuna recordó que el protocolo sanitario establecido por el Ministerio de Salud exige no menos de dos metros de distancia entre las personas, evitar el contacto físico, uso correcto de mascarilla, que son de difícil aplicación en un mitin multitudinario.

En Perú Libre confirmaron la suspensión de su actividad prevista para hoy. Informaron que están concentrados en tener personeros en todas las mesas de sufragio, enfatizando Lima y Callao, que consideran lugares decisivos.

Temo a Castillo, pero más a Keiko

Ebelin Ortiz, actriz y gestora cultural

Keiko Fujimori no es la persona adecuada para hacerse cargo de la gerencia del país. En los últimos cinco años ella pudo hacer que nuestra vida republicana sea mejor; sin embargo, se preocupó porque importantes proyectos no fueran viables, se preocupó porque el señor Jaime Saavedra dejara el Ministerio de Educación. Eso me hace pensar que es una persona que no sabe perder.

Más que asustada por Pedro Castillo, estoy asustada por Keiko Fujimori, si gana o si pierde; porque si pierde ya hemos visto lo que pasó en el 2016 cuando habló de fraude.

Y hay una razón última, el considerar las esterilizaciones forzadas como un plan de planificación familiar. Nos quejamos de Pedro Castillo que tiene expresiones de repente erradas por ser quechuahablante, pero no nos fijamos que hay una mujer que justifica el genocidio que hubo con mujeres altoandinas. Entonces, el que en los últimos días de las elecciones ella tome este genocidio como un tema de planificación familiar me parece burdo y una burla a todas las mujeres. Lo que dijo no tiene nada que ver con la lucha por las mujeres.

Es absurdo que se diga: no soy feminista ni soy machista. No se hubiera logrado el voto de la mujer y un espacio político para ellas si no es por una lucha feminista. Estas son las razones por las que yo no he votado ni votaría por Keiko Fujimori.

