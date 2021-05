César Hildebrandt: “Con Keiko la democracia está en peligro”

El periodista peruano César Hildebrandt se pronunció sobre su intención de voto de cara a la segunda vuelta de las próximas Elecciones Generales del 6 de junio de 2021 y mencionó que definitivamente no votaría por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ya que el sistema democrático correría peligro.

“Con Keiko tenemos la certeza de que el Congreso, si no le es favorable, podría convertirlo en favorable como su padre lo convirtió en favorable pagando miles de dólares, sobornando, chantajeando, prometiendo obras o simplemente alquilando consciencias. Con Keiko la democracia está en peligro ”, sentenció Hildebrandt en entrevista para TeleSur.

El periodista remarcó que elegirla sería reivindicar los crímenes y la corrupción que hubo en el gobierno de su padre, el exdictador Alberto Fujimori.

“Si alguien me sometiera a rigores nazis, me torturara y me exigiera votar por alguien, evidentemente no votaría por Keiko, porque de Keiko Fujimori no vamos a salir, y porque, además, eligiéndola estamos reivindicando al régimen de su padre, redimiendo los crímenes, robos, asesinatos y destrucción de las instituciones”, comentó.

El director del semanario Hildebrandt en sus trece aseguró que, en cambio, el candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, no tendría los medios suficientes para entornillarse en el poder y el Congreso no le permitiría excesos.

“ De Castillo podemos librarnos, porque va a tener un Congreso muy hostil y muy compacto y si él lograse dos censuras de gabinete y un nuevo parlamento, volvería a tener una representación menor. Por lo tanto, estaría jaqueado por un Congreso y no le permitirían ni un exceso”, argumentó.

Finalmente, calificó a Fujimori como un golpe de Estado en sí misma e hizo hincapié en las acusaciones de la Fiscalía contra Fuerza Popular por el delito de organización criminal.

“Con el señor Castillo podría haber hasta un golpe de Estado, pero Keiko es un golpe de Estado, ella misma es un golpe de Estado. Y su partido, definido como organización criminal, no por mí, sino por la Fiscalía, por el Ministerio Público del Perú, está especializado en coparlo todo”, aseveró.

