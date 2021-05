Encuesta IEP: Pedro Castillo incrementa su respaldo y Keiko Fujimori no consigue superarlo

A casi dos semanas de los comicios presidenciales, Pedro Castillo aumenta su respaldo y Keiko Fujimori no logra superarlo, según muestra la última encuesta telefónica de representación nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

El estudio, que consultó a la población el jueves 20 y viernes 21 recientes, detecta el alcance de varias opiniones en el país con márgenes de error de 2,8 puntos encima y debajo de cada resultado de nivel nacional.

Aproximadamente, un 44.8% de los peruanos votaría por Castillo y un 34.4% lo haría por Fujimori. Es decir, el candidato de Perú Libre tiene respaldo de más de dos quintas partes del electorado y su contendora de cerca de un tercio del mismo.

Además, una quinta parte de la población, grosso modo, no elige a ninguno de los dos. Entre los encuestados, un 12.8% votaría en blanco o nulo, un 5.1% aún no decide o no precisa respuesta y un 2.9% no asistiría.

Continúan siendo mayoritarios los respaldos a Castillo fuera de Lima metropolitana y a Fujimori en la ciudad capital.

El candidato de Perú Libre supera a la lideresa fujimorista en el norte y el sur. En el centro y el oriente no se puede asegurar su preeminencia, aunque más encuestados lo apoyan: el cálculo de intervalos de confianza muestra un empate.

Castillo sigue liderando entre los sectores vulnerables (niveles socioeconómicos D y E), donde casi duplica a su rival. Fujimori lo es en los grupos sociales altos (niveles A y B).

En la clase media (nivel C), ambos están más cerca, pero el maestro y líder gremial supera a su rival entre los encuestados.

Entre quienes votarían por Castillo predominan los ciudadanos pobres (niveles D y E) y los adultos de 40 años a más.

Entre quienes elegirían a Fujimori destacan también los que tienen 40 años o más y los que viven en Lima metropolitana.

En el grupo de electores de Castillo, cerca de la mitad (un 47%) lo respalda principalmente porque consideran que ofrece el cambio que el país necesita. Un 29% lo hace sobre todo porque no quieren que el fujimorismo vuelva al poder. Un 14% tiene como su mayor razón que consideran que se preocupará por los que menos tienen.

Entre quienes votarían por Fujimori, más de la mitad (un 55%) principalmente lo haría porque no quieren que la izquierda gane, un 18% porque creen que ella asegura estabilidad, un 13% porque confía en la candidata y solo un 11% porque piensa que ofrece el cambio que se necesita.

La mitad de los peruanos, grosso modo (50% en el sondeo), definitivamente no votaría por Fujimori. En el caso de Castillo, ese nivel de antivoto alcanza a más de un tercio 37% del electorado (un 37% en la encuesta). Un 7% definitivamente no elegiría a ninguno de los dos.

La principal razón de ese antivoto de Fujimori es que su grupo representa corrupción (62%), además de que defenderá a poderosos (20%), que no está capacitada para gobernar (9%) y que el fujimorismo representa autoritarismo (8%).

Lo principal contra Castillo es que no lo ven capacitado para gobernar (41%), que representa a la izquierda (30%), que consideran improvisado su equipo (14%) y que empobrecería al país (12%).

Los límites de la remontada

Patricia Zárate - Jefa de Estudios de Opinión del IEP

A dos semanas para la segunda vuelta, la distancia entre ambos candidatos vuelve a ampliarse, con ciertos matices. Fujimori gana con holgura en Lima y Callao, mientras Castillo gana claramente en el sur y también en el norte. En centro y oriente ambos están empatados, si tenemos en cuenta los intervalos de confianza dentro de cada macrozona.

Desde el lado de Fujimori, el endoso de dirigentes de varios grupos políticos parece haber tenido límites. Por otro lado, la campaña desatada contra el candidato Castillo, el anticomunismo y el terruqueo parece que ha tenido efecto, aunque ahora más bien en la disminución de la autoidentificación con la izquierda (cayó 10 puntos entre marzo y mayo), quizá no tanto en la intención de voto. La falta de imparcialidad de grandes medios de comunicación nacional ha sido señalada por 59% de los encuestados, y al interior de ese grupo, 79% señaló que se favorecía a Fujimori. El apoyo de los medios, de los empresarios, de la farándula y de un sector del fútbol puede ser que sea visto más bien en una clave de David contra Goliat, y ya sabemos con quién se simpatiza más.

Los debates que vienen pueden tener un impacto o quizá simplemente se defina buena parte del voto de los indecisos en estas dos últimas semanas, como suele suceder en los últimos procesos electorales.

Por último, un tema nada menor, la campaña desatada contra el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE que habla de fraude. Quienes propician estos ataques sacan lo peor de la desconfianza ciudadana y, de esa manera, atacan a la democracia.

