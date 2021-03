Constitución: ¿qué cambios se harán?

Equipo de Especiales

Doce constituciones ha tenido el Perú en su vida republicana. ¿Por qué necesitaríamos otra? ¿Por qué ya no más la de 1993? ¿Cuáles son los fundamentos de los que apoyan una nueva Carta Magna, de los que piden solo algunos cambios o de aquellos que rechazan de plano todo intento de modificarla?

Hay explicaciones de todo calibre, pero ya una encuesta difundida en diciembre por parte del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revelaba lo pareja de las posiciones: mientras un 49% de encuestados creía que solo se debía hacer algunos cambios a la actual Constitución, un 48% apoyaba la idea de una nueva.

Que la mitad de la población hiciera públicos su deseos de una nueva Constitución ya era un cambio evidente, teniendo en cuenta que años atrás el tema ni figuraba en la agenda.

Ante esa encuesta, el politólogo Martín Tanaka confirmaba que el cambio de la Constitución había entrado en la discusión política, “aunque de manera atropellada y sin una agenda clara” y expresando un sentimiento “de insatisfacción con el funcionamiento del sistema político y la demanda de un cambio profundo”.

Advertía lo que se observa en esta consulta de La República a los candidatos: que el reclamo de cambios no solo es solo de la izquierda, sino también “hay demandas de carácter conservador y promercado”.

El constitucionalista Juan Jiménez Mayor advierte que en esta campaña electoral “algunos plantean la posibilidad de una nueva Constitución como una panacea, un nuevo comienzo. En el Perú hemos tenido una docena de constituciones básicamente considerando el mismo concepto mesiánico: un cambio constitucional va a significar un cambio de país, de modelo y una revolución en el Perú. Y hay que tener cuidado con las expectativas que se levantan”.

“No creo que sea momento para una Constituyente, porque nada garantiza un nivel de representación distinto al que tenemos, con partidos políticos corrompidos que no están a la altura política e histórica del país... Una nueva Constitución debe ser un proceso muy bien elaborado, no con personajes populistas que lo único que buscan es protagonismo personal y afectar al Perú”.

Para el constitucionalista Aníbal Quiroga según “la actual Constitución no puede haber nueva Constitución, solamente una reforma. No se prevé un cambio total de la Constitución, por tanto el presidente que así lo ofrece no lo podrá hacer. Es una promesa irrealizable. Hacer un cambio total significa una ruptura de la Constitución”.

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso

¿Está de acuerdo con una nueva Constitución?

Estamos de acuerdo con una reforma de la Constitución, porque en Alianza para el Progreso somos conscientes de que la Constitución de 1993, como dicen los jóvenes, ya fue... Y por eso tenemos entonces que reformarla en aquellos artículos, en aquellos capítulos que asegure a futuro un nuevo país... Espero por eso que esta reforma, que hará el nuevo Congreso que jure el 28 de julio, sea una que busque un país de oportunidades, con menos desigualdades, competitivo, productivo y, lo que es más importante, que tengamos un país en donde el valor fundamental sea el ser humano, en donde se valore la vida, se valore la familia, el respeto y la solidaridad entre todos los peruanos.

¿Considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado?

Nosotros vamos a apoyar la reforma, de tal manera que el Perú se adecúe a la realidad. Tenemos que evaluar si la Constitución de 1993 dio resultados en lo que se refiere al rol subsidiario del Estado. Veremos cuál es la posición de las bancadas que van a jurar, pero vamos a respaldar cualquier decisión que se tome pensando en el país.

¿Está de acuerdo con suprimir la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial?

Vamos a impulsar que nunca más tengamos, en cualquier nivel del Estado, gobernantes o funcionarios corruptos, coimeros o que hagan quedar mal a la política nacional. Seremos muy drásticos al respecto. Ninguno de los funcionarios puede escudarse para seguir gobernándonos si es que no tienen capacidad moral.

¿Está de acuerdo con suprimir el rango constitucional de los monopolios?

Cuando dije que espero que la nueva Constitución aspire a tener un país competitivo, dentro de ello está evaluar e impulsar el rol del monopolio. Necesitamos un país competitivo y productivo, y está englobado en ese capítulo.

Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú

¿Está de acuerdo con una nueva Constitución?

Sí. Hemos tocado fondo y necesitamos, por lo tanto, una nueva Constitución, un nuevo pacto social... Para nosotros una nueva Constitución debe partir por poner delante la vida y el bien común de los peruanos antes que el lucro, como establece la actual Constitución... Además, una nueva Constitución debe servir para garantizar como derechos plenos, la salud, la educación, las pensiones dignas.

¿Considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado?

Una nueva Constitución también debe evitar que el Estado siga relegado a un rol subsidiario, en cambio que pueda participar más activamente en el desarrollo nacional, apoyando diversas actividades estratégicas como la agricultura y la ganadería, desarrollando y participando también en una política energética. Pero creemos que es importante una nueva Constitución para incluir nuevos derechos como el acceso a Internet, reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, también incluir como parte central el cuidado de la naturaleza.

¿Está de acuerdo con suprimir la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial?

Habría que precisarla mucho más. Está claro que ha sido usada de una manera perversa en nuestro país, con intereses subalternos. Ciertamente hay que revisarla para garantizar un adecuado equilibrio de poderes, como una parte de la reforma del sistema político.

¿Está de acuerdo con suprimir el rango constitucional de los monopolios?

Sí. Necesitamos un Estado que pueda combatir efectivamente los monopolios y oligopolios, y promover una efectiva competencia.

“Necesitamos una nueva Constitución no hecha por los políticos de siempre, sino por la gente en una Asamblea Constituyente”. (Declaración del 2 de marzo a los medios locales).

Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular

¿Está de acuerdo con una nueva Constitución?

Sí. Es un antiguo proyecto de AP. El presidente Paniagua comenzó a impulsar un pacto para una Constitución de consenso y lo debemos continuar. El expresidente de AP Javier Alva Orlandini también llevó adelante un borrador de nueva Constitución. El Perú la necesita, pues una hecha en dictadura no es legítima.

¿Considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado?

El rol subsidiario debe estar tal y cual está en la Constitución. No creo que todo debe hacerlo el Estado, pero sí debe participar en algún tipo de actividad empresarial, donde la empresa no llega, o conjuntamente con la empresa. En otros países son socios empresa privada y Estado. El Estado debe participar en algunas actividades empresariales, por ejemplo, en la explotación del gas o del litio, o en lugares donde no llegan vuelos comerciales, ¿por qué no hacer una línea aérea del Estado? En el caso del agua no puede pasar a privados, es un derecho humano.

¿Está de acuerdo con suprimir la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial?

No. Es un punto importante porque algunos pueden incurrir en un acto inmoral, atentatorio a la ética, siendo presidente de la República y no habría cómo sacarlo a pesar de que se haya probado el hecho. Más bien debería detallarse en qué consiste ese inciso de la Constitución.

¿Está de acuerdo con suprimir el rango constitucional de los monopolios?

Los monopolios no deben existir. A veces hay monopolios naturales, es decir, una actividad nadie más la hace, si no una empresa, pero debe haber una ley que evite monopolios nefastos para el consumidor. En el Congreso anterior presenté una ley antimonopolio en la que decía que si varias empresas se van a juntar, a fusionar, se puede autorizar siempre y cuando no sean contrarias a precios justos para el ciudadano.

Alberto Beingolea, candidato del PPC

¿Está de acuerdo con una nueva Constitución?

No. El discurso de cambiar la Constitución lo he calificado como un engaña-muchachos. El Perú tiene 200 años de historia y durante ese tiempo hemos tenido 12 constituciones, y no cambió nada. El cambio de Constitución es un paquete que vino de ese nuevo socialismo a este siglo XXI que comenzó a gritarse en Caracas con las primeras asonadas de (Hugo) Chávez. Es un gran engaño y tiene una gigantesca carga ideológica. No hay que cambiar la actual Constitución, sino que hay que hacer algunas modificaciones en lo que se refiere al capítulo político, nada más.

¿Considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado?

No, para nada. Estoy bastante de acuerdo con el capítulo económico de la Constitución actual. Yo sostengo que lo que ha pasado en los últimos treinta años no es que la Constitución esté mal, sino que el Estado ha fallado. En ese referido capítulo la Constitución es socialcristiana. La economía social de mercado no es economía liberal. Considero que los últimos treinta años han sido de gobiernos liberales que no han aplicado los principios de la economía social de mercado. Creo que los últimos gobiernos más parecen haber aplicado la Constitución de Chile, que es hija de los Chicago Boys.

¿Está de acuerdo con suprimir la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial?

Hay que cambiarla. Creo que hay que tener una discusión a fondo en este tema para encontrarnos todos de acuerdo en cuál es la causal.

¿Está de acuerdo con suprimir el rango constitucional de los monopolios?

La Constitución claramente dice que está en contra de los monopolios y los oligopolios.

“El cambio de la Constitución que proponen las izquierdas es mentira. Los problemas que afronta el Perú se librarán con voluntad política”. (Declaración del 1° de marzo a La República).

Marco Arana, candidato del Frente Amplio

¿Está de acuerdo con una nueva Constitución?

Más que nunca. Necesitamos una nueva Constitución que nos devuelva el derecho a la salud y a la educación, y que recupere el rol que tiene la importancia del bien público por sobre el privado. Las dos últimas constituciones han sido fruto de dictaduras y de intereses que han conducido a la corrupción. Proponemos una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución.

¿Considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado?

El rol subsidiario del Estado es un concepto importante que, además, se ha tomado de la socialdemocracia, de la doctrina social de la Iglesia, y apunta a que el Estado pueda intervenir donde el privado no interviene, pero aquí se ha desnaturalizado el tema y lo que se ha hecho es convertir al Estado en un Estado mínimo, en un tramitador de grandes intereses económicos. Hay que potenciar el rol subsidiario del Estado y que pueda planificar, regular, y donde sea necesario, intervenir.

¿Está de acuerdo con suprimir la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial?

Lo que tenemos que hacer es reformarla. Pero tiene que mantenerse la figura de incapacidad moral. Imagínese que desapareciera, el Estado y la sociedad no tendrían la manera de protegerse de presidentes delincuentes, como hemos tenido a Alberto Fujimori o recientemente a Martín Vizcarra. Lo que hay que hacer es regularla porque, como está, se puede prestar a arbitrariedades de parte del Poder Legislativo.

¿Está de acuerdo con suprimir el rango constitucional de los monopolios?

Los monopolios tienen que desaparecer. No tiene que ser letra muerta como es ahora, pues se dice que el Estado los prohíbe, pero en la práctica tenemos monopolios de bebidas, de alimentos, de farmacias, el oligopolio de oxígeno. Hay que ser más severo. El Estado no solo no permitirá, sino combatirá los monopolios y oligopolios.

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular

¿Está de acuerdo con una nueva Constitución?

No, ni hablar. Es un plan de la izquierda marxista que no le preocupa el Perú ¿no?... Paraliza al país, las inversiones... Lo que hay que atacar es una reforma constitucional de unos 10 a 20 puntos, se puede hacer en dos legislaturas sin tanto escándalo como una Constituyente, ¿no? Varios puntos, pero el principal la asistencia a monopolios y oligopolios y monopsonios, que implica un solo vendedor o un solo comprador. Por ejemplo, lo de leche Gloria es fatal, ya que hay miles de pequeños productores de leche y un solo comprador. Allí, por ejemplo, está clarísimo el tema de un cambio constitucional, donde se prohíba el monopolio, de arranque.

¿Considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado?

Al revés, hay que incrementarlo, otra reforma constitucional. El Estado debe intervenir como árbitro con su valor subsidiario aquí, que no está reglamentado... El rol del Estado subsidiario debe entrar ¿no? con iniciativa privada. Mezcla de Estado, que ejerce su función subsidiaria, pero contrata una empresa privada nacional o internacional de prestigio para regular estos temas.

¿Está de acuerdo con suprimir la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial?

Sí, creo que hay que regularla. Cuando sea infraganti creo que si hay que tener una decisión inmediata, moral. Hay casos, pues, que no pueden ser tan abiertos, hay que darles unos parámetros para la incapacidad moral.

¿Está de acuerdo con suprimir el rango constitucional de los monopolios?

Lo cambiaría completamente. Anda tú a ver la práctica monopólica, le toman el pelo al Perú con ese artículo. Es una tomadura de pelo, porque con ese artículo justamente existen todos los monopolios, más de 80, 90, monopolios en el Perú. Y también monopsonios, que es un solo comprador. Ni oligopolios ni oligopsonios, que es un solo vendedor para algo.

Julio Guzmán, candidato del Partido Morado

¿Está de acuerdo con una nueva Constitución?

¿Qué propongo en este tema? Hacer un referéndum el segundo año de gobierno para que la gente, y no los políticos, decida si quiere nueva Constitución. En esos dos primeros años nombraremos una comisión especializada y representantes de la Sociedad Civil para que haya un debate nacional y alturado de lo que podría cambiarse. En lo personal, sí estoy de acuerdo. En lo partidario, la posición es que la gente decida y se cubran los vacíos de la vida política: incapacidad moral, censura a los ministros y censura al gabinete. Lo que debemos hacer más bien es ponerle candados para darle seguridad y estabilidad.

¿Considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado?

No, porque con la actual Constitución se puede hacer casi todo. Lo que quisiera más bien en el capítulo económico es precisar dos cosas: primero, cuáles van a ser las acciones concretas con lo que los gobiernos van a enfrentar a los monopolios y lo segundo, que incluya a la figura de los monopsonios, que es un abuso en todo el país de los intermediarios con los agricultores.

¿Está de acuerdo con suprimir la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial?

No suprimirla, pero detallarla y quede tan específica que no la puedan manipular y malinterpretar porque el día de hoy cualquier golpista o rufián que quiera desestabilizar la democracia va a interpretar la incapacidad moral como le dé la gana, como lo que ha pasado en el Perú.

¿Está de acuerdo con suprimir el rango constitucional de los monopolios?

Lo primero que se tiene que decir explícitamente es que se debe aplicar el control previo de fusiones, es decir que el Estado debe dar primero permiso a las empresas que se fusionen y estén en riesgo de tener dominio del mercado, eso está clarísimo, y el Estado debe intervenir ante una posición de dominio de mercado.

Andrés Alcántara, candidato de Democracia Directa

¿Está de acuerdo con una nueva Constitución?

Proponemos una reforma total de la Constitución. Debemos ser un Estado que no solo defienda a la persona, sino que avance al buen vivir de personas, también con la naturaleza. Implica modificar el rol del Estado, dejar de ser subsidiario para ser un Estado promotor, que genere condiciones de inversión para los peruanos. Y avanzar a modificar los principios constitucionales, que tienen que ver con presupuestos de organización político, económico, judicial, social.

¿Considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado?

El rol subsidiario debe ser modificado por un Estado promotor. El subsidiario significa solo la defensa de la persona y su dignidad, pero así como se plantea, por los organismos reguladores, como Osiptel, Osinergmin, no controlan a los monopolios. Se ha visto en la pandemia que el Estado no controló la especulación de las farmacias. Por eso es importante que sea un Estado promotor que regule la convivencia entre peruanos.

¿Está de acuerdo con suprimir la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial?

El pueblo es el que debe hacer control, fiscalización y sanción a toda autoridad, sea presidente o congresista. Planteamos para eso que se elija, por voto popular, a miembros del TC, del directorio del BCR, la JNJ, el MP, el PJ, el JNE, al defensor y al contralor. Como son elegidos por los partidos que manejan el país, se eligen entre ellos y se tapan las fechorías. Deben estar sujetos a revocatoria.

¿Está de acuerdo con suprimir el rango constitucional de los monopolios?

En esta Constitución, los monopolios están prohibidos, y se da porque no hay control. Si tenemos una economía de libre mercado, supuestamente quien controla eso son las leyes de oferta y demanda, y eso es mentira porque aquí se saca la vuelta a todo. Debemos establecer en la Constitución la prohibición de todo tipo de monopolio.

Ollanta Humala, candidato Partido Nacionalista Peruano

¿Está de acuerdo con una nueva Constitución?

Los nacionalistas vamos por el cambio de Constitución desde el 2006, donde no había lo que hoy señalan las encuestas, que un 50% de la población quiere cambio de Constitución... Claro siempre debe pasar por la consulta del pueblo. La forma más directa es un plebiscito sobre si quieren o no un cambio constitucional. Y la segunda (pregunta) sería si ese cambio constitucional lo haría el Congreso electo u otro cuerpo legislativo. Si fuera la segunda opción tendríamos que convocar a una Constituyente.

¿Considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado?

Deben plantearse algunas excepciones al rol subsidiario del Estado. Debe haber algunas excepciones cuando las fallas del mercado superan a las funciones de las reguladoras. Cuando se trata de la salud y la vida humana es ilógico aplicar un rol subsidiario y no un rol social.

¿Está de acuerdo con suprimir la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial?

Los últimos congresos han sido muy leguleyos, interpretan bajo ánimos de venganzas o como soplen los vientos políticos. Hay que precisar, ¿qué pasaría si un jefe del Estado entra en inconsciencia o un problema de salud y le resta capacidad de tomar decisiones? Es incapacidad mental, no moral. Hay que regular. Vamos más por el tema de la incapacidad mental. Para el tema moral hay la presunción de inocencia y el juicio político. Hay que precisar ese concepto porque, si no, debilita la institución presidencial.

¿Está de acuerdo con suprimir el rango constitucional de los monopolios?

El artículo de la Constitución tiene que ser desarrollado en una ley. Y esta ley debe ser cumplida a rajatabla. Y las instituciones reguladoras tienen que estar alerta a la formación de los monopolios. Las prácticas clientelistas, el famoso patrimonialismo, el mercantilismo. Tenemos que combatir todo esto.

George Forsyth, candidato de Victoria Nacional

¿Está de acuerdo con una nueva Constitución?

Sí, se necesita una Constitución que nos proteja de la corrupción, que es una de las cadenas que nos tienen atados a la pobreza y a la desigualdad. Impulsaremos una Constitución anticorrupción y la llamamos así porque implementaremos un capítulo completo en la lucha contra la corrupción. Vamos ya con doce constituciones, pero ninguna nos ha protegido de la corrupción. Queremos jurados ciudadanos y que la corrupción sea considerado el delito más grave que puede existir comparable al de lesa humanidad.

¿Considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado?

No. Es importante que el Estado pueda subsidiar. La empresa privada no puede hacerlo todo. Y donde no llega la empresa privada, el Estado tiene que llegar. Proponemos que el Estado les dé ayuda a las pequeñas empresas y a las familias peruanas que ya no dan más. El Estado necesita mantener su rol subsidiario.

¿Está de acuerdo con suprimir la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial?

La figura de la incapacidad moral permanente se debería modificar y ser muy específica para su utilización.

¿Está de acuerdo con suprimir el rango constitucional de los monopolios?

Claro. Los monopolios generan un gran daño al Perú y por ello debemos lugar contra ellos e impulsar la asociatividad para que los pequeños puedan competir con los grandes.

“Dejamos en claro que lo que queremos es una Constitución anticorrupción, una que nos proteja a los peruanos de esos delincuentes, de los corruptos. Tiene que ser declarado imprescriptible el delito de corrupción porque el Estado tiene que perseguir a esos corruptos hasta el último de sus días y tienen que pagar por lo que han hecho en todo el Perú”. (Declaración del 13 de diciembre, en Puente Piedra).

Fernando Cillóniz, candidato de Todos por el Perú

¿Está de acuerdo con una nueva Constitución?

Hay mantenerla y mejorar lo que merezca ser mejorado. En términos generales, las constituciones de los países más avanzados es una misma que merece mejoras conforme transcurre el tiempo. Estoy en contra de plantear una nueva Constitución porque constituiría una parálisis innecesaria y muy contraproducente de, por lo menos dos o tres años, mientras se elige al Congreso Constituyente y se aprueba la Asamblea Constituyente.

¿Considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado?

No, prefiero al Estado en su rol subsidiario. No estoy a favor del gobierno empresario. Estoy a favor del rol subsidiario del Estado en materia empresarial.

¿Está de acuerdo con suprimir la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial?

Es una causal de destitución, de eso no me cabe duda. El problema es que ninguno de los presidentes vacados, en mi opinión, merecía ser vacado por esa causal. Yo pediría una precisión más puntual acerca de una verdadera incapacidad moral permanente.

¿Está de acuerdo con suprimir el rango constitucional de los monopolios?

Están prohibidos los monopolios. La Constitución no avala los monopolios, está en contra, lo que pasa es que no estamos aplicando la ley en su justa dimensión.

“Propongo mejorar la Constitución, no deshacer todo lo andado, nada nos garantiza que los constitucionalistas elegidos para redactar la nueva Constitución sean personas íntegras como lo estamos viviendo en los últimos Congresos... Estoy a favor de derogar la inmunidad parlamentaria, de la reelección de los buenos congresistas y buenos gobernadores, estoy a favor de la segunda cámara... Estoy a favor de achicar la burocracia corrupta inoperante en el Estado”. (Declaración el 8 de enero a la radio norteña Cutivalú).

Rafael Santos, candidato de Perú Patria Segura

¿Está de acuerdo con una nueva Constitución?

Hay que adecuar la Constitución, no cambiarla. Es una excusa de los políticos corruptos decir “vamos a cambiar la Constitución”. El problema no es la Constitución, el problema es la cantidad de corruptos a cargo del Estado y culpan a la Constitución. Hay que adecuarla para que no haya cortes democráticos, y siga habiendo independencia de poderes y permita ir a la modernidad. Hay herramientas tecnológicas como el internet, que permite que el Estado llegue más rápido y fácil a los ciudadanos. El crecimiento que vivimos es gracias a esa Constitución. Es que también ha crecido el Estado y la corrupción de quienes se aprovecharon del Estado.

¿Considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado?

De ninguna manera. En el Perú no podemos ser subsidiarios porque sino le quitamos la productividad, le quitamos la competitividad y nos impide acceder a mercados internacionales en los cuales nos ha ido muy bien. Lo que necesitamos más bien es ampliar los mercados y apoyar a los emprendedores, hacer un Estado mucho más flexible, mucho más dócil, amigable con el ciudadano.

¿Está de acuerdo con suprimir la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial?

Hay que delimitarlo. Tenemos que limitar el poder tanto del Ejecutivo como del Legislativo, porque se genera inestabilidad política que influye mucho en la economía del Perú. El Estado más bien se tiene que reducir para dejar que los peruanos desarrollemos y con el apoyo del Estado para poder conquistar nuevos mercados.

¿Está de acuerdo con suprimir el rango constitucional de los monopolios?

No debería haber monopolios. Para mí la libre competencia le da al ciudadano ventajas de tener mejores productos a precios más competitivos. Si incentivamos el monopolio haremos que todo el poder se concentre, y eso generaría corrupción.

Pedro Castillo, candidato de Perú Libre

¿Está de acuerdo con una nueva Constitución?

No lo dice Pedro Castillo ni Perú Libre. El cambio de la Constitución debe ser una de las propuestas estructurales que debemos ejercer en el país y por eso, coincidiendo con lo que exige el pueblo peruano, lo hemos venido sosteniendo desde hace ya mucho tiempo.

¿Considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado?

Creemos que cambiar la Constitución, cambiar su modelo económico, darle potestad a la empresa privada-nacional. El Estado tiene que ser un ente regulador, fiscalizador, y un empresario inmediato.

¿Está de acuerdo con suprimir la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial?

Creo que (la incapacidad moral permanente) debe contemplarse como algo sustancial para dignificar al país.

¿Está de acuerdo con suprimir el rango constitucional de los monopolios?

Por supuesto, ese es el motivo del problema económico de esta Constitución que no ha abierto la igualdad de oportunidades.

“El Perú necesita el cambio de la Constitución actual para devolverle al pueblo sus derechos fundamentales como la educación, la salud y la agricultura, devolverle su soberanía y su dignidad... A partir de la nueva Constitución declararemos en emergencia la salud, educación y agricultura. No más pobres en un país rico... Con ello haremos la revolución educativa en el Perú, en inicial, primaria y secundaria, y priorizaremos el ingreso libre a las universidades... Declararemos en emergencia la salud, con hospitales materno-infantiles en todas las regiones. También reactivaremos la agricultura... No más AFP ni ONP. Seremos consecuentes con la experiencia del luchador social, del rondero, contra la corrupción, delincuencia y crimen organizado. Palabra de maestro”. (Declaración del 12 de febrero a medios locales).

Ciro Gálvez, candidato de Renacimiento Unido Nacional

¿Está de acuerdo con una nueva Constitución?

Sí, claro, estoy de acuerdo. Una nueva Constitución, porque la actual no es la que representa a todos los peruanos, fue aprobada en un gobierno de facto, por una ínfima (cantidad) de setenta constituyentes y fue ratificada en un referéndum, también manipulado bajo coacción del Estado de facto.

¿Considera necesario modificar el rol subsidiario del Estado?

Mientras haya pobreza en las grandes mayorías, el Estado tiene que actuar con cierto sentido humano, en la medida que a los pueblos originarios ya se les vaya reconociendo sus derechos, ya no debe haber asistencialismo porque eso es la expresión de una política paternalista heredada del coloniaje español. Cada pueblo tiene derecho a sostenerse por sí mismo usando sus propios recursos y disfrutando de su propia capacidad.

¿Está de acuerdo con suprimir la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial?

La vacancia moral permanente debe ser una de las causales principales. No se puede suprimir. Suprimirla significaría avalar tanta inmoralidad y corrupción.

¿Está de acuerdo con suprimir el rango constitucional de los monopolios?

Claro que sí, los monopolios son dañinos para el Perú. Aquí hay que dar acceso a la economía de mercado, y a los micros y pequeñas empresas, a las empresas familiares.

“Reformarla solo significaría únicamente maquillar una Constitución redactada por quienes formaban parte de un gobierno de facto, durante el cual no existía un Estado de derecho, y tampoco el pueblo era plenamente soberano... Le recomiendo a la ciudadanía no tenerle miedo a una nueva Constitución, ya que si es elaborada por gente con sensatez y ponderación, que conoce al Perú, será lo más democrática posible”. (Declaración del pasado 9 de enero a los medios locales).

