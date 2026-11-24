La realidad de violencia ejercida contra mujeres en el Perú no se ha detenido. El punto más brutal son, sin duda, cada feminicidio.

En 2024, América Latina y el Caribe contabilizó al menos 3.828 de esos crímenes, según la CEPAL, el equivalente a once muertes al día y, en cinco años, más de 19.000. Honduras registra la tasa más alta, con 4,3 por cada 100.000 mujeres, y Chile la más baja, con 0,4, de acuerdo con el mismo organismo.

La persistencia de ese ciclo, a través de gobiernos de distintas orientaciones ideológicas y de reformas legales sucesivas, señala que se trata, por decirlo menos, de un fenómeno que no se resuelve con la voluntad enunciada.

El Perú no es ajeno a este drama. En 2025 cerró con 133 casos de feminicidios según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y el cómputo desde 2009 llega a más de 2000. Según dichas estadísticas, el perpetrador era pareja o expareja en más del 60 por ciento de los registros de 2026, lo que sitúa la mayor parte de esa violencia en vínculos que el sistema ha declarado proteger de manera prioritaria. Y el drama que se alarga es que de acuerdo con esos datos, más de la mitad de ellas dejó menores huérfanos de madre.

Al respecto, al menos 31 personas acusadas de ese delito permanecen prófugas en el país, con expedientes que se remontan a 2016, algunos con más de ocho años sin detención. El propio Ministerio ha lanzado una campaña de recompensas de hasta 80.000 soles por información que permita localizarlas, reconocimiento implícito de que la condena penal no ha garantizado la captura.

El Perú cuenta con legislación específica y una red de Centros de Emergencia Mujer con presencia nacional. En ese sentido, la señal más preocupante no viene de la ausencia de herramientas sino del Congreso, que impulsa el retiro de las políticas de prevención para volver a un enfoque que solo actúa cuando el daño ya fue consumado.

El Papa León XIV, nacionalizado peruano la semana pasada, llega a esa condición sabiendo lo que ocurre en provincias como Condorcanqui, donde el abandono institucional ha dejado sin resguardo a las comunidades más alejadas. Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la pregunta no es solo del Estado sino de la ciudadanía que lo sostiene y puede exigirle más.