Infocorp es una central de riesgo en Perú que recopila y mantiene detalles sobre el historial crediticio de personas y empresas. Su objetivo es brindar a entidades financieras, empresas y al público en general acceso a datos sobre la situación crediticia de quienes solicitan un préstamo o realizan transacciones comerciales, y permitir una toma de decisiones más informada en el sector.

Las referencias registradas en Infocorp incluye datos sobre deudas, pagos atrasados ​​y el historial de cumplimiento de compromisos financieros. En el momento que una persona incurre en deudas y no las paga a tiempo, estos datos se reflejan en su reporte, afecta su capacidad para acceder a nuevos créditos y ayuda a reducir el riesgo de impagos en el sistema financiero.

Infocorp: ¿en cuántos años una deuda deja de aparecer en las centrales de riesgo?

Sobre ello, Javier Mori, gerente general de Equifax, explicó que respecto al tiempo de conservación de la información negativa, si una deuda permanece impaga, deja de ser visible en Infocorp después de cinco años. Sin embargo, subrayó que la deuda no desaparece, sino que simplemente deja de aparecer en los informes de crédito.

Sumado a eso, si una deuda morosa es saldada después de un tiempo, la información histórica de esa deuda permanecerá en el sistema durante dos años, conforme a la normativa vigente.

"La información que recopila Infocorp es positiva y negativa, es decir, es información de buen cumplimiento, de un cumplimiento adecuado y obligaciones, así también, información en la que la persona no ha cumplido con su deuda", detalló Mori.

"Si yo tengo una deuda y la mantengo como impaga, deja de ser visible en el registro de Infocorp luego de cinco años. La deuda no desaparece, sigo debiendo al banco, pero ya no es visible en un reporte de crédito. Además, existe otro supuesto en el que yo tengo una deuda morosa, pero luego la cancelo tardíamente. Esa información histórica se mantiene no por un plazo de cinco años, sino por un periodo de dos años conforme a la normativa existente", manifestó.

¿Cómo saber si tengo deudas a mi nombre en Infocorp?

Para conocer tu situación financiera en Infocorp, puedes ingresar al portal de Equifax y seguir estos pasos:

Ingresa tu número de DNI y datos personales, como tu correo electrónico.

Accede a tu Zona Equifax , donde podrás ver tu calificación crediticia y un resumen de indicadores financieros.

, donde podrás ver tu calificación crediticia y un resumen de indicadores financieros. Puedes consultar tu score bancario de forma gratuita; sin embargo, si prefieres un reporte completo, el costo es de S/29.90, y recibirás la información en tu correo electrónico en pocos minutos.

Adicionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ofrece un reporte de deudas que permite a los usuarios conocer su historial crediticio y el estado de las deudas contratadas.

Para acceder a este servicio, sigue estas indicaciones: