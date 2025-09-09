HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      
EN VIVO

SANTIVÁÑEZ en problemas y los de LÓPEZ ALIAGA | Sin Guion con ROSA MARÍA PALACIOS

Economía

Presupuesto público 2026: gasto social concentra casi la mitad del total con 47,1%

La educación y la salud lideran la distribución de US$121.307 millones destinados a programas sociales, mientras vivienda, saneamiento y cultura reciben montos menores.

La educación es prioritaria con S/48.745 millones (18,9%). Foto: Andina
La educación es prioritaria con S/48.745 millones (18,9%). Foto: Andina

El proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 asigna un total de S/257.561.619.143, de los cuales S/121.307.285.197 soles, es decir, el 47,1%, están destinados a gasto social.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Este rubro concentra los recursos orientados a funciones clave como educación, salud, protección social, saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, previsión social, y cultura y deporte.

La educación se mantiene como la prioridad, con S/48.745.000.000 (18,9% del presupuesto total), dirigidos principalmente a los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Le sigue la salud, con S/33.032.000.000 (12,8%), focalizados en desarrollo infantil temprano, salud materna neonatal y programas de prevención y control del cáncer.

En cuanto a la protección social, se asignan 10.697.000.000 soles (4,2%), destinados a financiar programas emblemáticos como Juntos, Pensión 65, Contigo, Cuna Más, alimentación escolar, comedores populares, ollas comunes y Vaso de Leche. La previsión social recibe S/16.065.000.000 (6,2%) para pensiones y prestaciones afines.

El saneamiento contará con S/6.048.000.000 (2,3%) para garantizar agua y desagüe urbano y rural, así como atención de emergencias por desastres. Por su parte, vivienda y desarrollo urbano dispondrán de S/3.355.000.000 (1,3%) para facilitar el acceso a una vivienda digna y mejorar entornos urbanos. Finalmente, la cultura y el deporte recibirán S/3.362.000.000 (1,3%), destinados a promover actividades e infraestructura vinculada a estos sectores.

Notas relacionadas
Perú necesita reforma tributaria integral para sostener gasto público y servicios básicos

Perú necesita reforma tributaria integral para sostener gasto público y servicios básicos

LEER MÁS
Ley Chlimper 2.0 bajo presión: MEF respalda beneficios tributarios a grandes empresas agroexportadoras

Ley Chlimper 2.0 bajo presión: MEF respalda beneficios tributarios a grandes empresas agroexportadoras

LEER MÁS
Retiro AFP en peligro: MEF observará ley si el Congreso aprueba nueva liberación de fondos

Retiro AFP en peligro: MEF observará ley si el Congreso aprueba nueva liberación de fondos

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
CTS para trabajadores CAS: Ejecutivo presentó proyecto de ley para viabilizar beneficio recortado

CTS para trabajadores CAS: Ejecutivo presentó proyecto de ley para viabilizar beneficio recortado

LEER MÁS
Perú necesita reforma tributaria integral para sostener gasto público y servicios básicos

Perú necesita reforma tributaria integral para sostener gasto público y servicios básicos

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Cajas municipales triplican ganancias y superan los S/398 millones: ¿Qué entidad financiera dio el salto?

Cajas municipales triplican ganancias y superan los S/398 millones: ¿Qué entidad financiera dio el salto?

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/25.000 a cevichería por servir un pedazo de vidrio en un chilcano

Indecopi multa con más de S/25.000 a cevichería por servir un pedazo de vidrio en un chilcano

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 9 de septiembre, según Jhan Sandoval

Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

Precio del dólar en Perú HOY, martes 9 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, martes 9 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

CTS para trabajadores CAS: Ejecutivo presentó proyecto de ley para viabilizar beneficio recortado

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Sí es la voz, pero...: Carlincatura satiriza cómo un investigado arremetió contra las instituciones que iban tras sus pasos

Ministro Juan José Santiváñez se pasea por Suiza mientras Fiscalía confirma su voz en audio que lo incrimina

Familia y amigos dan el último adiós a Jaime Chincha en ceremonia privada: "Era muy joven. No es una edad para irse"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota