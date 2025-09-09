Presupuesto público 2026: gasto social concentra casi la mitad del total con 47,1%

El proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 asigna un total de S/257.561.619.143, de los cuales S/121.307.285.197 soles, es decir, el 47,1%, están destinados a gasto social.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Este rubro concentra los recursos orientados a funciones clave como educación, salud, protección social, saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, previsión social, y cultura y deporte.

La educación se mantiene como la prioridad, con S/48.745.000.000 (18,9% del presupuesto total), dirigidos principalmente a los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Le sigue la salud, con S/33.032.000.000 (12,8%), focalizados en desarrollo infantil temprano, salud materna neonatal y programas de prevención y control del cáncer.

En cuanto a la protección social, se asignan 10.697.000.000 soles (4,2%), destinados a financiar programas emblemáticos como Juntos, Pensión 65, Contigo, Cuna Más, alimentación escolar, comedores populares, ollas comunes y Vaso de Leche. La previsión social recibe S/16.065.000.000 (6,2%) para pensiones y prestaciones afines.

El saneamiento contará con S/6.048.000.000 (2,3%) para garantizar agua y desagüe urbano y rural, así como atención de emergencias por desastres. Por su parte, vivienda y desarrollo urbano dispondrán de S/3.355.000.000 (1,3%) para facilitar el acceso a una vivienda digna y mejorar entornos urbanos. Finalmente, la cultura y el deporte recibirán S/3.362.000.000 (1,3%), destinados a promover actividades e infraestructura vinculada a estos sectores.