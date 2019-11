Aeropuerto de Chinchero dinamizaría las exportaciones de Cusco

La firma del contrato entre Perú y Corea del Sur para la asistencia técnica de la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero de Cusco permitirá dinamizar las exportaciones y el desarrollo de la región, manifestó el presidente del Consejo Empresarial Perú-Corea, Juan Varillas Velásquez.

Varillas destacó la importancia de ese proyecto aeroportuario para el futuro de Cusco y del país. “Impulsará el turismo y todas las actividades económicas y productivas por lo que ayudará a reducir los índices de pobreza de la región”, refirió.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (Inei), Cusco, junto a Ancash, La Libertad, San Martín, Junín, Piura, están en el grupo III de departamentos con niveles de pobreza monetaria, presentando una tasa de entre 21,6% y 24,6% el año pasado.

“Si bien están presentando una menor tasa de crecimiento, las exportaciones, en particular las no tradicionales, cerrarán el año en azul. Su recuperación en el corto plazo no solo dependerá de la apertura de mercados y diversificación de oferta, sino de la mejora de infraestructura. El Aeropuerto de Chinchero ayudará a cerrar la brecha que aún existe en ese sector”, dijo.

Respecto a las exportaciones de Cusco entre enero y setiembre (1.376 millones 720 mil dólares), Varillas informó que si bien las totales están en rojo (-13,1%), las de valor agregado (16 millones 562 mil dólares), crecieron en casi 10%.

En esa misma línea, Varillas expresó su preocupación por los menores valores exportados del sector agropecuario agroindustrial (-20,4%), pese a lo cual es el subsector más importante por monto (8 millones 201 mil dólares). Productos como cacao, maíz gigante del Cusco y alcachofas redujeron sus despachos.