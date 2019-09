Doe Run: liquidador no apostará por la adjudicación a trabajadores

Por: Israel Lozano G.

Cuatro son las firmas que en más de 10 años han intentado liquidar la empresa Doe Run Perú y vender sus dos activos: la mina Cobriza y el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO).

Por este último, el actual liquidador Carrizales tiene preparada una propuesta que tendrá como principal opositor a los acreedores laborales.

Serán los próximos 1 y 4 de octubre cuando Carrizales presente ante la junta de acreedores de Doe Run Perú su plan para pagar la deuda de los trabajadores y se reactive el CMLO. “Se busca crear una compañía en La Oroya a la cual le sea transferido el complejo. Esta sociedad emitiría acciones que serían entregadas a todos los acreedores laborales. Crear la empresa y entregar acciones a los trabajadores permite cancelar la deuda”, reveló Carlos Carrizales, representante de la firma, a La República.

Para su reactivación, lo que plantea es que esta sociedad identifique líneas de negocios. “A partir de la fecha de transferencia, el plan es ayudarlos a desarrollar una alianza estratégica con un operador privado por cada línea de negocio independizada. Sería una sociedad donde participan todos los acreedores laborales”, recalcó.

Con líneas de negocio se refiere a un socio privado para la operación logística, otro para los servicios de residuos de la industria minera, entre otros. Estas líneas serían aparte de los circuitos de refinación del CMLO, para los cuales se buscaría también un socio. “Es posible desarrollar 8 líneas diferentes de negocios no contaminantes”, adelantó. Incluso, en palabras del representante del liquidador, si algún acreedor no desea ser accionista, esto no sería un problema ya que “la acción puede venderse”.

Trabajadores en contra

“Es inviable”, fueron las palabras del delegado suplente de los acreedores laborales, Eduardo Rojas, al referirse a la propuesta de Carrizales.

Para los trabajadores, la solución a la reactivación del complejo es aquella que ya se la ha propuesto al liquidador: la adjudicación directa.

“Que los activos se entreguen inmediatamente a los trabajadores en dación en pago. Organizados ellos tendrán que ver la mejor alternativa”, aseveró y dijo que dicha propuesta sí está sobre la mesa y dentro de las opciones de la junta.

Hacer lo que propone Carrizales “sobrepasaría el año y no se conseguiría una solución”. Recordemos que el proceso de liquidación en marcha termina en agosto del 2020.

“No podemos quedarnos con un liquidador que lo único que ha venido haciendo es administrar de una forma tan grosera y mala entendida del proceso. Ha destinado más de 5 millones y medio de dólares en la parte operativa en una liquidación en marcha”, agregó.

Es necesario recordar que la adjudicación directa ha sido apoyada por el Ministerio de Energía y Minas. “El Minem apoyará en la Junta de Acreedores de Doe Run Perú que se proceda en el plazo legal más cercano a realizar la adjudicación del CMLO a sus trabajadores”,, subrayó en comunicado del 23 de agosto.

Las cifras

- 112 millones de soles es la deuda concursal de los activos de Doe Run.

- 1.400 son los acreedores laborales de Doe Run.

Trabajadores ya tienen socios para adjudicación

- Una vez se concrete la adjudicación directa a la parte laboral, esta ya se encuentra lista para arrancar con la reactivación del Complejo Metalúrgico de la mano con socios estratégicos.

- Entre ellos se encuentran Operaciones mineras del Perú y Operación 111 S.A.C., interesados en el circuito de zinc.

- “Reactivar la línea de zinc a los precios actuales genera un ingreso de US$ 74,2 millones. Nosotros estamos preparados con los concentrados”, adelantó Fernando Alfredo del Busto Novoa, quien es cercano a este proceso.