“Haremos los esfuerzos por bajar las tasas de interés y la cuota mensual”

El ministro Carlos Bruce brindó a La República una de sus primeras entrevistas tras asumir la cartera y resaltó que están a la espera de que se debata en el pleno del Congreso el "desalojo express" así como el subsidio para que los jóvenes puedan acceder a la compra de una vivienda a través de Techo Propio o Mi Vivienda.

Una vez que se apruebe en el pleno del Congreso el proyecto de ley de desalojo notarial de inquilinos morosos, ¿qué beneficios generará?

La gran mayoría de las personas que alquila inmuebles ha pasado alguna vez por no poder desalojar al inquilino y debe ir Poder Judicial para un juicio que demora 2 o 3 años y el inquilino no paga ni un centavo, lo que genera que nadie invierta para alquilar. Mientras que en Chile y Colombia, entre un 20% o 30% de edificios son para viviendas de alquiler. Con esta ley no hay necesidad de recargar al sistema judicial. Uno va a hacer su reclamo al notario, este le notifica al deudor, quien debe demostrar si pagó o no. La persona tiene 5 días para responder. El notario libra lo que se llama una orden de desalojo, con esa orden se va al juez, pero ya no revisa si pagó o no, sino que todo sea correcto y luego se libra la orden de descerraje. Con ello puedes entrar a tu inmueble. Este proceso dura de 20 a 30 días a diferencia de los 2 o 3 años que era antes.

¿Deben tener un estimado de cuántos se beneficiarían?

Es difícil cuantificar porque hay muchos alquileres que no están registrados. Lo que va a generar esto es la formalización de contratos de alquiler de inmuebles. De todo el universo de alquileres no todos son morosos, pero se agilizarán los trámites.

Durante el gobierno de Humala se lanzó el leasing inmobiliario, pero no tuvo impacto. ¿Están evaluando relanzarlo?

El principio que ve el banquero al momento de otorgar un crédito hipotecario es si la persona está arriesgando parte de su activo para comprar ese inmueble y por lo tanto no va a dejar que le quiten ese activo. Pero ¿Qué pasa con el leasing inmobiliario? Tú no pones cuota inicial y te dan tu casa entonces si mañana tienes un bache económico, se llevan tu casa. El banquero ve que hay mucho riesgo y por eso es que el banquero ve saludable que se ponga una cuota inicial. La burbuja inmobiliaria que hubo en EEUU fue por otorgar hipotecas a gente sin cuota inicial entonces no debemos terminar en eso. Hay un segmento de la población que sí puede aplicar al leasing inmobiliario como empresas, personas de ciertas solvencias pero es minoría. Decirle a la gente clase media y baja que podrá tener su hipoteca sin cuota inicial es demagógico.

¿Están preparando nuevos proyectos para el sector?

Vamos a desarrollar lo que ya tenemos que es Mi Vivienda, Techo propio, el programa Mi Barrio, que regenera pueblos jóvenes y los convierte en ciudades populares. Pero lo que estamos pronto a sacar es el subsidio para alquiler joven, necesitamos una ley que está en cola en el pleno del Congreso. Ya fue aprobada por la Comisión de Vivienda y la idea es darle a los jóvenes un bono de S/ 500 por cinco años para que puedan alquilar un departamento que va entre S/ 1.200 a S/ 1.400 para dos personas de escasos recursos. La idea es que el Estado los ayude y durante ese tiempo ahorren en una cuenta y les sirva como cuota inicial para comprar una vivienda en el Programa Techo Propio o Mi Vivienda.

Explíquenos cómo funcionará...

Estamos por determinar la edad de los jóvenes pero deben ser departamentos formales. El subsidio se haría después de que la persona pagó su parte de alquiler. El día que el joven deja de hacer el pago, dejamos de pagar el bono.

Respecto a las tasas de interés de los créditos hipotecarios, ¿considera que hay rangos para reducirlas?

La tasa de interés involucra los costos operativos y la utilidades que tienen los bancos al momento de dar un crédito. Hace un año sacamos Mi Vivienda Verde, que es una línea de crédito de dinero muy barato que obtenemos del exterior y se destina para conjuntos habitacionales que tenga categoría verde. Estos conjuntos habitacionales se ofrecen con tasas de interés de 6,9%, una de las tasas de interés más bajas del mercado. Es uno de los esfuerzos que estamos haciendo por bajar las tasas de interés que es importante porque una vez que baje la tasa, la cuota mensual también baja. La idea es apuntar hacia viviendas ecológicas que permite bajar las tasas del mercado. Además, estos proyectos al ser ecológicos se venden más rápido porque las familias las prefieren por el ahorro en la luz y agua.

¿Se va a apostar por densificar la ciudad?

Siendo el suelo urbano cada vez más escaso tiene sentido hablar de densificación, de ir hacia arriba. Cada vez la tierra es más cara y por ende las casas más caras. La idea es dejar de estar poniendo como parámetro que un departamento tiene que tener una cantidad de metros mínimos porque resulta odioso ya que es una forma de discriminación. ¿Quién es el municipio para decir en cuantos metros cuadrados me siento cómodo para vivir? Si yo quiero me compro un departamento de 40 m2 es cuestión de oferta y demanda.❖