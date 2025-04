Los Mirlos: El sonido amazónico en Estados Unidos

El día que Lady Gaga y el legendario Brian May subieron al escenario principal de Coachella, la música peruana se había escuchado horas antes en el evento que convoca cada año a 200.000 personas. Los Mirlos esperaron su turno en uno de los ocho escenarios y, como parte de su setlist, tocaron ‘El poder verde’, ‘La danza de los Mirlos’ y su versión de ‘El cóndor pasa’. “Había visto que en otros países la banda es considerada de culto. La gente colecciona los vinilos”, nos responde Javier Rodríguez, mánager del grupo y quien fue contactado por los organizadores a través de las redes sociales. “A mi familia le mostré videos del festival, dije: ‘esto es otra liga’. Pero mi padre (don Jorge) está acostumbrado al escenario, es su territorio. Por eso estuvo súper cómodo, ¿no? Esa es la diferencia de trabajar en algo que te gusta. No siente la presión de nada, puede ser como es él, siempre”.

En este momento, el grupo liderado por Jorge Rodríguez es la banda peruana más internacional, pero no han dejado de sorprenderse tras su visita a los medios de comunicación en Estados Unidos. El recibimiento fue tal que agotaron los productos que llevaron como estrategia de branding. “Hemos traído tres maletas de merchandising y la mitad se quedó en Miami. Felizmente, hemos encontrado a quien pueda ver el tema acá y con esa persona estamos en la gira para que se pueda proveer ese material”.

Cuando se conoció que Los Mirlos actuarían en Coachella, Javier pensaba en un concierto “épico” que sería “un antes y un después” para la banda y su discografía. De hecho, don Jorge nos dijo que tenía más de cien canciones inéditas. “Ni siquiera mis músicos las conocen, pero tengo 50 en maquetas para decir: ‘a ver, qué cosa quieren, vamos grabando esta canción’”.

Mientras continuaban los ensayos para su segunda presentación en el festival, el mánager nos confirma los planes de la banda. “La verdad es que es impresionante, ¿no? No solamente por el público y por la logística enorme que maneja, sino también porque la oportunidad y la ventana para poder seguir creciendo”.

Los Mirlos pasaron durante décadas presentándose en los escenarios posibles: desde eventos familiares hasta un festival en Eslovenia. “Todos nuestros seguidores nos han escrito mensajes muy cariñosos, muy atentos. Como siempre nosotros manteniendo los pies en la tierra, tratando de indicarles que no por ser más famosos vamos a volar sobre los aires. El trato siempre va a ser el mismo, y pues nosotros estamos muy felices de representar siempre a nuestra Amazonía en el extranjero”.

Desde el backstage vieron a Missy Elliot, a Lisa de Blackpink, entre otras estrellas. “No se permiten fotos, te ponen señales por todos lados. Pero ves a los demás artistas, estaban caminando con su seguridad. Mi padre seguro no conoce a todos (sonríe), pero imaginar una foto de Danny Johnston (el guitarrista de Los Mirlos) con Brian May ¡sería una locura!”, nos comenta entre risas. Don Jorge está escribiendo un libro y uno de los motivos por el cual no lo termina es porque quiere agregar las anécdotas de Coachella. “Va a contar todas las experiencias que ha tenido en la cumbia y con otros grupos de cumbia peruana”.

A pesar del éxito en el extranjero, la inseguridad en el país preocupa a la banda establecida en San Martín de Porres. “Justo cuando hubo esta movida por Armonía 10, hicimos una junta con todos los artistas, los representantes de los grupos de la cumbia peruana. Fue una iniciativa mediática para tratar de, digamos, resguardarnos de alguna forma, y todos comenzaron a soltar sus pruebas. Me sorprendió saber que los Hermanos (Yaipén) y los demás grupos estaban así, recibiendo videos y todo lo demás, las amenazas han sido fuertísimas. Nosotros hemos recibido mensajes también, pero yo los bloqueo y quedan ahí en el olvido; no insisten”, nos cuenta Javier.

La fama de Los Mirlos va en aumento por sus presentaciones en Estados Unidos y no descartan tomar medidas. “Nunca hemos tenido una amenaza a ese grado, ¿no? Ahora, ¿si podría suceder algo así? No lo sé, ¿qué podemos hacer nosotros? Mejor trabajar nada más y apuntar al extranjero. Salir del país. Y es una pena terrible, pero es algo que se escapa de nuestras manos, lamentablemente”.

A su llegada a Lima, lo más probable es que las autoridades ofrezcan homenajes a Los Mirlos. Javier dice que está de acuerdo con “los reconocimientos en vida” para su padre, pero no con que lo busquen con el afán de lograr baños de popularidad. “Bienvenidos los homenajes. Hace poco lo invitó la Municipalidad de Lima y no hay ningún problema. Pero ya algo más político, no. Él está alejado de la política. Van a querer sacar ventaja y, bueno, hay que tener cuidado siempre”.

¿Y en qué festival internacional los veremos en el 2026?

Bueno, a Estéreo Picnic todavía no, pero ya tengo el contacto, lo que sí es que estamos ya en conversaciones con el Lollapalooza de Chile. Aunque en Argentina también nos ha ido bien; mi padre fue uno de los pioneros, ¿no? En llevar la cumbia amazónica por allá. Pero todavía estamos en conversaciones para Lollapalooza Chile y es, más o menos, probable. Existe también en Chicago, que es el principal. Entonces, cada equipo lo manejan por segmentos y yo me he juntado aquí con gente de Lollapalooza Chicago y me dicen: “bueno, mejor tocas acá, que es el principal”. ¡Están las opciones! Lo importante es que la oportunidad está y nosotros, encantados de ser parte.

Cuando hablamos con don Jorge, nos dijo que la estadía de Los Mirlos en Estados Unidos serviría también para registrar la marca allá. Ahora los Latin Grammy los han felicitado por su presentación en Coachella. ¿Cuál es el siguiente paso?

La idea es esa: el inicio, una raíz para poder pensar en una producción enorme que estamos preparando, la más internacional. Te voy contando que lanzaremos un disco y va a ser tremendo. Ahora estamos lanzando en mayo un compilado de canciones que ya teníamos, pero para el próximo año vamos a preparar un disco que se está realizando aquí en Estados Unidos y apunta a los Latin Grammy, tenemos al equipo y todos están enfocados en eso.