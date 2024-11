Los Mirlos aparecieron en el cartel de uno de los festivales más grande del mundo, Coachella, y se presentarán el mismo día que Lady Gaga y Missy Elliott. La noticia ha sido para su fundador, Jorge Rodríguez, “alcanzar la cima de su carrera”, pero no era inalcanzable para la banda que ya había tocado en países como Eslovenia “donde no había ni un peruano ni un latinoamericano”. En este mes, Alex Kapranos, líder de Franz Ferdinand, tocó ‘La danza de Los Mirlos’ en su concierto en Perú.

“Ha sido una unión de fuerzas”, nos dice Javier Rodríguez, mánager de la banda de cumbia amazónica e hijo de Jorge. La familia se estableció en San Martín de Porres y se dividió las responsabilidades del proyecto musical y también preservaron el archivo de cincuenta años que, finalmente, se convirtió en un documental. “Creo que influyó a que lleguemos a Coachella no solo la trayectoria sino el apoyo de referentes en el mundo como los DJs que han replicado las obras, han hecho remixes en diferentes países y también el documental ha sido parte trascendental”.

En la década de los 80, Argentina casi los adopta. Allá participaron en la película Las vacaciones del amor con Camilo Sesto y Ángela Carrasco. “Como se dice, nadie es profeta en su tierra, pero con mis hermanos hemos tratado de seguir el legado y explorar qué más se puede hacer con esa hermosa trayectoria que tiene nuestro papá. A cada festival que hemos llegado no solo representamos la cumbia, sino, al Perú”.

Cumbia amazónica en una oficina de Los Ángeles

Javier Rodríguez viajó a Estados Unidos para confirmar la presentación de Los Mirlos en Coachella. Aunque fueron invitados a festivales de Europa y México, pensaba que llegar al festival que convoca a 200 mil personas, podía ser difícil.

“Ya había visto que los seguidores de la banda hacían mucho énfasis en su legado y hay muchos coleccionistas de los LPS, hay una onda vintage con Los Mirlos (sonríe), la tienen considerada como una banda de culto”, nos cuenta ya que la organización de Coachella se había contactado con él.

“Viajé a Los Ángeles para poder lograr cerrar el contrato y pensé que iba a ser más complicado, pero cuando llegué a sus oficinas tenían pósters de la banda, tenían los vinilos. Yo dije: ‘¡Qué es esto! Eran fanáticos’. Les conté la historia de la banda, le dije que era el hijo de Jorge Rodríguez y la verdad que fue increíble. No fue tan complejo llegar al objetivo”.

Para Los Mirlos cada presentación “pequeña” ha sumado. “Hemos tocado en ferias en Perú, matrimonios, aniversarios, en lugares alejados y en festivales grandes, eso ha hecho una sinergia. Como banda peruana somos la primera en Coachella”.

La cumbia amazónica se escuchará el 11 y 18 de abril en California. Jorge describe esto como un “logro familiar y para el Perú”. A fines del 2024 podrían tocar en México y volver a Bogotá para una edición del Estéreo Picnic. “Ya estamos en contacto, falta confirmarse. Le he dicho a mi papá: ‘tú estás abriendo el mercado para que otras bandas peruanas puedan llegar a esos festivales”, dice Javier. “El concierto en Coachella va a ser algo épico”.