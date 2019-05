Huawei, biografía de un gigante

El dueño de Huawei, Ren Zhengfei, 74 años, nacido en una zona rural y pobre de Guizhou, China, es hoy uno de los hombres más ricos de su país. Su fortuna se valoriza en unos 3,200 millones de dólares, según la revista Forbes.

Sus padres eran profesores y él estudió Ingeniería Civil y Arquitectura en un instituto de Chongqing. Luego se unió a un grupo de ingenieros del Ejército chino, pero años después el gobierno disolvió ese cuerpo. Fue entonces que decidió fundar Huawei Technologies Co. Ltd en 1987. Y su suerte cambió.

La historia de la empresa empezó en Shenzhen, China, con una inversión de 2 mil 500 dólares, según ha contado el fundador. El lugar entonces se había convertido en un polo de desarrollo de componentes electrónicos y hasta allí llegó Ren Zhengfei para empezar a construir su futuro imperio.

En un principio, Huawei era representante de una empresa de Hong Kong que vendía sistemas de conmutación de centrales telefónicas. Nada espectacular. Pero luego ellos mismos empezaron a producirlas e instalarlas en hoteles y empresas.

Más tarde, Huawei dio el salto a la investigación y promovió sus propios sistemas de comunicación telefónica en el área rural china. Entonces llegó el éxito para la compañía. "Era un momento en que China tenía grandes necesidades de desarrollo industrial; nuestros equipos, aunque ciertamente no eran los mejores, de todas formas eran atractivos en el mercado", ha contado Ren en una entrevista a la BBC.

"La empresa consiguió un lucrativo contrato para proporcionar una central telefónica –la C&CO8 superaba a todo lo que había en China en la época– y eso significó su despegue definitivo en los 90 (...) la estrategia de expansión fue peculiar: en lugar de atacar mercados muy competitivos, se centró en áreas periféricas con menor resistencia a nuevos actores", ha dicho Xataca, el portal de tecnología.

Por entonces la empresa suministraba equipos de comunicaciones a compañías y organismos. Eso ha hecho las últimas dos décadas y a medida que sus centros de investigación y tecnología (I+D) mejoraban sus prestaciones, lograron entrar a mercados de todo el mundo.

El momento de ingresar en el rubro de los smartphones llegaría a comienzos de la última década. Para 2011, cuando entraron de lleno al negocio, vendieron 20 millones de teléfonos inteligentes, según su propia página web. Desde entonces no se han detenido.

Secretos de familia

Ren Zhengfei, fundador y CEO de Huawei, ha manejado con astucia la empresa desde su creación. En algunas entrevistas ha señalado que no sabe mucho de tecnología ni de finanzas, pero sí ha sabido rodearse de gente que conoce el negocio. También es un hombre discreto que concede pocas entrevistas.

Se ha casado en tres ocasiones. Con Meng Jun, su primera esposa, tuvo en los años 70 a sus dos hijos mayores Meng Wanzhou y Meng Ping. Ambos adoptaron el apellido de su madre, según cita la BBC. Meng Wanzhou, de 46 años, también es conocida como Cathy Meng. Comenzó su carrera como recepcionista y ha llegado a directora financiera de Huawei. Hoy está detenida en Vancouver, Canada, a la espera de una extradición a Estados Unidos bajo acusaciones de fraude y violación de leyes bancarias.

Meng Ping, el segundo hijo del CEO de Huawei, se sabe que también trabaja en la empresa de su padre y que no tendría interés en sucederlo al frente de la compañía, según publicó The New York Times en 2013.

Tras divorciarse de su primera esposa, poco después de fundar Huawei, Ren se casó con su segunda esposa, Yao Ling, con quien tuvo a su tercera hija, Annabel Yao, que hoy tiene 20 años de edad. Ella estudia Informática en la universidad de Harvard y practica ballet.

"La vida de la pequeña de la dinastía tiene poco que ver con la discreción que caracteriza a sus hermanos mayores. Al menos eso es lo que transmite en sus redes sociales, llenas de cuidadas imágenes de lujo y glamour", reseña la BBC.

El dueño de Huawei vive en una mansión de dos kilómetros cuadrados y siete hectáreas de jardines. La casa tiene una sala que reproduce la recepción del Grand Hotel de París y está adornada con estatuas de mármol y alfombras orientales. La actual esposa de Ren, llamada Su Wei, es mucho más joven que él y anteriormente fue su secretaria, según el diario South China Morning Post.

Sobre Ren Zhengfei se sabe un poco más que de su familia, pero un dato es el que llama la atención de las autoridades norteamericanas: los diez años que sirvió en el ejercito chino. Esa relación ha hecho que el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, afirme que Huawei no puede negar que trabaja con el gobierno chino.

Ren respondió en una entrevista con la BBC hace unos días: "Creo que los cargos y las acusaciones de los Estados Unidos contra Huawei deben ser dirimidos por la ley. Confío en que los Estados Unidos es un país abierto y transparente que se rige por el estado de derecho, por lo que deberían ocuparse de estas cuestiones mediante procedimientos legales".

China-Estados Unidos

Algunos analistas han visto en las medidas arancelarias tomadas por Estados Unidos contra productos chinos el 2018; la detención de Meng Wanzhou, la hija del dueño de Huawei; y las acusaciones de fraude y espionaje a la compañía china, una guerra comercial entre China y Estados Unidos. O el temor de la potencia norteamericana ante el avance chino a todo nivel.

Hay sin duda una competencia tecnológica. Ambos países se disputan el dominio del 5G. Se trata de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil y su uso será la base del desarrollo de la Inteligencia Artificial y del Internet de las Cosas. La mayoría de avances del futuro funcionarán con tecnología 5G.

China ya habría aventajado a EEUU y Corea del Sur en el desarrollo de esta red de Internet ultrarrápida. Y Huawei está a la cabeza de ese desarrollo.

No es lo único. En poco más de tres décadas, Huawei se ha convertido en el segundo vendedor mundial de smartphones, con 180 mil empleados y sedes en distintas partes del mundo. Hoy es considerada la empresa de tecnología más valiosa de China.

Su crecimiento ha sido tan grande que actualmente es el segundo vendedor mundial de smartphones detrás de la marca coreana Samsung y por delante de otro gigante: la estadounidense Apple. Ese crecimiento se dio en la última década. Primero superaron a sus rivales en China y tras ello empezaron su expansión global.

Para 2018 dejaron atrás a Apple. Ese mismo año vendieron 200 millones de celulares en el mundo. El 10% de todas esas ventas eran modelos P10, los más avanzados y más caros. ¿Cómo lograron dar el salto? Con investigación y desarrollo (I+D): destinan el 10% de sus ingresos globales a ese rubro.

Ante el bloqueo que ahora Estados Unidos le ha impuesto sobre los componentes o servicios que las empresas norteamericanas le brindaban, como los microprocesadores Qualcomm o Intel, o las aplicaciones de Google, la empresa ha reaccionado indicando que tiene en desarrollo su propio sistema operativo y aplicaciones. El futuro es incierto, pero el CEO de Huawei confía: "Cuando está oscuro en el norte, todavía nos queda el sur". Él cree que se puede llegar a un acuerdo.