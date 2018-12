“No necesitamos paternalismos. Entre escritoras nos apoyamos bastante”

Katya Adaui envía sus respuestas vía correo electrónico desde Buenos Aires, Argentina. Ha regresado al país a donde hace años viajó para vigorizar su carrera de narradora estudiando una maestría de escritura creativa. Allá pasará las fiestas de fin de año, preparando dos libros, uno para adultos y otro para niños, dice. Por su tercer libro de cuentos Aquí hay Icebergs (Random House, 2017) –que será traducido al inglés por la editorial Charco Press– la crítica la llamó 'la más talentosa escritora de su generación'; sin embargo, Adaui es el tipo de autora que tiene bien amaestrado el ego, pues no se cansa de decir que es sobre todo una alumna, que estudia mucho para escribir mejor. Su escritura se mueve bajo un aforismo cabal, "escribir es traicionar", y en sus cuentos Adaui escarba y muestra lo más íntimo y brutal de su familia, de sus amigos, de desconocidos. "Al espanto hay que mirarlo de frente", afirma.

Tu madre está presente en la mayoría de tus cuentos y suelta frases como 'si te sigue yendo mal en el colegio serás prostituta o drogadicta' o 'los hombres siempre te ven como un hueco'. Te ha dado bastante material para escribir...

Vine de una familia muy disfuncional y que encontraba alivio en el displacer. La felicidad no podía ser completa, había que mezquinarse algo, vivir en frustración. Rechazo eso con los dientes. No soporto las tacañerías crónicas hacia uno mismo. No hablo del dinero. Hablo de la

queja permanente hacia las decisiones que tú mismo fuiste tomando. Del apego hacia lo tanático que todo lo ensombrece. Mi madre tenía un aspecto compulsivo, hablaba mucho; le costaba el silencio, le costaba maravillarse, entregarse a la vida. Cuando escribo sobre una madre, hago ficción sobre eso, un transitar entre alguien que da todo y también te puede quitar todo.

En uno de tus cuentos, un niño de seis años narra cómo es abusado por un primo cuatro años mayor que él. Las familias suelen ocultar los daños que se han hecho sus miembros. ¿Crees que traicionabas un poco a tu familia cuando revelabas sus secretos en tus cuentos?

Escribir es traicionar, nos decía [el escritor argentino] Alan Pauls en clase, traiciona bien, escribe bien. Si escribes y piensas en qué pensará tu familia, mejor dedicarse a otra cosa. Hay un chiste que tiene mucho de cierto: ¿por qué un escritor que tuvo el privilegio de la educación escribe mal? Porque le faltó tragedia en la vida. Estoy bastante harta de los secretos en mi propia familia: “no se habla de esto, entonces no ocurrió”. De lo innombrable yo quería hablar desde chica. Si llega el día en que por fin se habla de “eso”, hecatombe, explosión en la cara.

La escritora Rosa Montero dice que le preocupa la hiperabundancia de la autoficción, es decir, que los escritores están dejando de crear universos para escribir sobre sus propias vidas. ¿Qué opinas?

Como la escritora [española] Laura Fernández, creo que toda literatura es literatura del yo.

Alguna vez dijiste que haces terapia para entenderte y procesar ciertos dolores. ¿Escribir también es hacer terapia?

No veo mi propia escritura como acto terapéutico. Me analizo en otro espacio, lo atesoro y le voy puntual, a lanzarme como clavadista mexicana. Cuando escribo hay otras formas de búsqueda, de experimentación y de hurgamiento. Me adentro en otros silencios... Ir a terapia me ayuda a nombrar mi rabia y a sostener mi alegría.

Fuiste narradora de noticias, escribiste para varias revistas, trabajaste como redactora en una empresa de productos de belleza. ¿Crees que estas experiencias abonaron tu carrera como escritora o la estancaron por momentos?

Todos mis trabajos han tenido y tienen algo social, de compartir con otros y de creación a ritmo vertiginoso. Siempre he podido ser yo: necesito estar con gente; resistir juntos. Estar todo el día escribiendo y exponerte a la crítica y a los cambios. Eso te pone en una situación de lucha entre el ego inútil y la humildad justa que hace mucho bien. Veo mis trabajos como instancias de realización, una suma que sigue sumando.

¿Por qué decides estudiar la maestría de escritura creativa en Buenos Aires?

Mis padres habían muerto y yo necesitaba duelarlos. En esa crisis vi una oportunidad de parar. Renuncié a mi trabajo estable de nueve años. No podía estar triste y seguir produciendo ciegamente. Hay que procesar y atravesar ese dolor, esa fractura con el mundo que uno ha conocido hasta entonces, dejar de ser hija. En Buenos Aires había esta maestría que no existía en el Perú, catorce seminarios con trece profesores distintos. Podía ir al cine y al teatro cada semana, con precios para estudiantes; caminas cinco calles y, zas, una librería. En Argentina las mujeres están haciendo la mejor literatura, con muchísima libertad. Los que iban a ser mis profesores eran escritores que ya leía. Una confluencia hermosa de afinidades.

¿Cuándo empezaste a llamarte “escritora” con mayúsculas?

No veo que deba haber mayúsculas ni minúsculas. Escribir es un oficio. Trabajamos con ladrillos: las palabras. Es una actividad del pensamiento que tiene también algo físico. Perseveras y fracasas y vuelves a empezar. Es un coqueteo permanente con el fracaso. Me sentí escritora desde que hice mi primer cuento.

Eres de las escritoras que dicen 'creo que escribo bien, pero creo que podría ser muchísimo mejor'. ¿Cuántos talleres de escritura tomas al año, Katya?

Termino un libro y ya pienso en el siguiente. Cada libro es una hechura de puentes colgantes. Me gusta estar insatisfecha porque de esa insatisfacción se renueva una alianza conmigo misma: debo seguir buscando. Tomo talleres porque me encanta permanecer en estado de literatura. Debatir y pensar con otros. Escuchar sus cuentos en voz alta, como alrededor del fuego. Esa construcción conjunta me apasiona.

¿La escritura es tortura o placer?

Cada escritor se responde esa pregunta a sí mismo desde su propia subjetividad. Para mí es placer. No padezco. Me tengo muchísima paciencia y me tengo piedad.

¿Nos cuentas algunas manías que tienes cuando escribes?

Tengo amores. Me siento con muchos libros queridos alrededor. Anotaciones con las palabras que deseo usar; citas, recuerdos, noticias. Mis recortes. Un collage volcánico, loco, del que despuntan todos los disparadores. Agua, música. Y empiezo.

¿Qué haces cuando estás bloqueada?

Me acompaño a perder el tiempo.

En tu blog “Casa de Estrafalario” dices que escribes para descubrir, para ser feliz, para volar, ¿en verdad Katya?, ¿no tienes un diablillo hablándote al oído sobre lo bien que se siente ser una escritora famosa y reconocida?

Sigo escribiendo para descubrir.

¿Cómo tomaste el ser parte de la mesa de escritores que acompañaron a Mario Vargas Llosa en el Hay Festival de Arequipa?

Como un trabajo. Preparé mi pregunta. La busqué política: ¿crees que hay un aspecto maternal, femenino, en traer a la vida una y otra vez a personajes como Lituma que vuelven hasta ocho veces en tu obra? Como yo no conozco a Vargas Llosa más que por sus libros, no me esperaba que respondiera que no se analizaba. Dijo que si se analizaba quizás dejaba de escribir.

Se comentó mucho en las redes sociales esa foto en la que apareces junto a los escritores Renato Cisneros, Jeremías Gamboa, Mariana de Althaus, Santiago Roncagliolo rodeando a Vargas Llosa. Algunos los llamaron la generación a los que el Nobel daba su bendición; otros dijeron que era 'la misma argolla de siempre'...

La literatura es un territorio que debe fomentar discusiones más amplias. La foto permite repensar hasta qué punto la literatura peruana contemporánea es un asunto de blancos.

¿A qué te refieres?

La foto cataliza una escena mayor: ¿qué tan inclusivos o no estamos siendo en la literatura peruana y, así como en ella, en otras ramas de la creación? Está la discusión abierta para repensarla juntos.

¿Existe un antes y un después para la carrera de una escritora/escritor que se toma la fotografía junto a Vargas Llosa? ¿En ese momento se volverá más reconocida/o?

El antes y el después en la propia escritura, el salto cualitativo, es hacer un buen libro. Es así, sin concesiones.

¿Te gusta el rótulo “literatura de mujeres”?

Tengo dudas sobre qué responder. Creo en la buena literatura. Pero siento también que mucho de esa buena literatura la están haciendo las mujeres hoy en día.

Algunos dicen que las escritoras peruanas están publicando más. ¿Lo crees?

Está ocurriendo un cambio de pensamiento acorde con el hoy. Si quieres tener un catálogo de calidad, diverso y picante, tienes que tener escritoras buenas en él.

¿Podrías citar y recomendar algunos referentes femeninos en la región?

Entre las peruanas, Irma del Águila, Victoria Guerrero, Karina Pacheco, Gabriela Wiener, Claudia Ulloa, Susanne Noltenius, Ana Izquierdo, Nataly Villena. En Argentina: María Moreno, Selva Almada, Hebe Uhart, Sara Gallardo, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, María Sonia Cristoff, Gabriela Cabezón Cámara, Ariana Harwicz, Romina Paula. En Ecuador: Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, María Auxiliadora Balladares. En Bolivia: Liliana Colanzi, Giovanna Rivero, Magela Baudoin. En Colombia: Carolina Sanín, Melba Escobar, Pilar Quintana, Laura Restrepo, Piedad Bonnett, Margarita García Robayo. En Uruguay: Fernanda Trías. En Chile: Alejandra Costamagna, María José Navia, Nona Fernández, Paulina Flores. Entre otras.

Dijiste en una entrevista que las escritoras son más solidarias que los escritores, que estos se enfrentan y polemizan más en las redes. ¿Crees que los hombres que escriben son más competitivos?

El mundo de la escritura y el mundo editorial peruano es bastante masculino. Los escritores suelen leerse entre hombres. Son los que nos autorizan: si alguno nos lee podría ser porque otro hombre se lo sugirió. No necesitamos condescendencia ni paternalismos. Entre escritoras nos apoyamos bastante, nos leemos, nos comentamos. Existimos, somos pares. No se puede no ser feminista.

Tienes muy presente el periodo del terrorismo de Sendero Luminoso en tus charlas y has dicho que somos una sociedad que guarda su dolor, ¿por qué?

Somos una sociedad polarizada y desmemoriada. Esto nos acaba de suceder y nos desborda. No hemos hecho suficiente autoanálisis ni ficción al respecto.

¿Por qué dices que “al espanto hay que seguirlo mirando”?

No hay que negarlo, no cerrar los ojos. Tampoco engolosinarse con él. Saber que está.