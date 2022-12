[DirecTV Sports, En Vivo] Francia vs. Inglaterra: ¿cómo ver el partido del Mundial Qatar 2022?

VER Francia vs. Inglaterra EN VIVO Y EN DIRECTO | Ambas escuadras se enfrentan este sábado 10 de diciembre por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El compromiso, que enfrentará a Kylian Mbappé y Harry Kane, se disputará en el Estadio Al Bayt y la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Francia vs. Inglaterra: ficha del partido

Partido Francia vs. Inglaterra Fecha Sábado 10 de diciembre Hora 2.00 p. m. (Perú) Canal DirecTV Sport (DSports) Lugar Estadio Al Bayt

Francia vs. Inglaterra: ¿a qué hora juegan?

El enfrentamiento entre Francia vs. Inglaterra EN DIRECTO se jugará este sábado 10 de diciembre en el Estadio Al Bayt. Conoce el horario según tu zona geográfica.

México: 1.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile: 4.00 p. m.

Francia vs. Inglaterra: ¿qué canal transmite EN VIVO?

La señal encargada de televisar el encuentro Francia vs. Inglaterra será DirecTV Sport (DSports), canal que cuenta con los derechos para transmitir todos los partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Francia vs. Inglaterra: ¿qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Sports gratis por internet?

Para ver DirecTV Sports por internet, todos los clientes de DirecTV satelital tienen acceso a DirecTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDirecTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DirecTV GO así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

¿Contra quién jugará el vencedor del Francia vs. Inglaterra?

Si la escuadra de kylian Mbappé y compañía logra derrotar al elenco de Harry kane, clasificará a las semifinales y su rival saldrá de la serie entre Portugal vs. Marruecos.

Francia vs. Inglaterra: posibles alineaciones