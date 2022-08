El camino rumbo a la Liga 1 2023 continúa. Este sábado 13 de agosto empieza la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 2 2022. La ronda de cotejos arrancará con el enfrentamiento de Deportivo Coopsol vs. Comerciantes Unidos, clubes separados varios puestos en la tabla de posiciones.

Los otros cinco encuentros se disputarán el domingo 14 de agosto. El líder Unión Comercio visitará a Santos FC con el objetivo de no perder su primer puesto. En simultáneo, se jugarán los duelos Deportivo Llacuabamba vs. Alfonso Ugarte y Pirata FC vs. Sport Chavelines.

Ese mismo día, pero un poco más tarde, el ganador del Apertura, Cusco FC, se medirá a Los Chankas, ante el cual buscará los tres puntos para no perder pisada en su lucha por la punta.

Finalmente, Unión Huaral vs. Alianza Universidad se verán las caras para cerrar la jornada. Juan Aurich es el club que descansa en esta oportunidad.

Programación Liga 2 - Fecha 7 Torneo Clausura

Sábado 13 de agosto

Deportivo Coopsol vs. Comerciantes Unidos

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Facundo Ramírez Aguilar

Domingo 14 de agosto

Santos FC vs. Unión Comercio

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: 12 de noviembre

Deportivo Llacuabamba vs. Alfonso Ugarte

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: El Porvenir

Pirata FC vs. Sport Chavelines

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Municipal de la Juventud

Los Chankas vs. Cusco FC

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Chankas

Unión Huaral vs. Alianza Universidad

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Rómulo Shaw Cisneros

Descansa: Juan Aurich.

Programación de la fecha 7 en el Torneo Clausura de la Liga 2. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Tabla de posiciones Liga 2 - Torneo Clausura