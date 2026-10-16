Precio del dólar hoy en Perú, viernes 16 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta
Consulta el precio del dólar hoy, viernes 16 de octubre, en Perú y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.
Precio del dólar hoy en Perú, viernes 16 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y ventaComposición LR
El precio del dólar se sitúa este viernes 16 de octubre de 2026 en S/3,420 para la compra y S/3,440 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar los valores exhibidos en entidades oficiales, como también cómo se cotiza la moneda oficial de los Estados Unidos de Norteamérica en bancos y casas de cambio.
Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy, 16 de octubre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558