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Política

Alejandro Aguinaga viajó a Argentina el martes 13 de octubre y todavía no regresa pese a debate por facultades

Según su registro en Migraciones, su salida del país fue el 13 de octubre, en plena discusión del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. Es su tercer viaje al exterior este año, tras Panamá en enero y Estados Unidos en agosto.

Alejandro Aguinaga viajó a Argentina el martes 13 de octubre y todavía no regresa pese a debate por facultades
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El senador de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga salió del país rumbo a Argentina el martes 13 de octubre. Esa salida es su último movimiento migratorio, según el certificado que la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Es su tercer viaje al exterior este año, se fue a Panamá en enero y a Estados Unidos en agosto. Esta vez coincide con el debate en el Senado del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, y pese a esto aún no retorna al país.

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“Estaba en un Congreso, estaba exponiendo en ese momento (del debate). Acá hubo un Congreso de Consenso Salud, han estado varios ministros. En la Sheraton Tower en Buenos Aires”, declaró para La Pista Clave.

Al ser consultado sobre por qué no postergó su participación en la conferencia, siendo el debate por el pedido de facultades tan importante para el país, Aguinaga señaló que “es una eventualidad”. “Yo tenía que venir sí o sí”, agregó.

Cabe recordar que dos días después de su salida a Buenos Aires, el jueves 15, Aguinaga participó de forma remota en la sesión de la Comisión de Constitución. La senadora Patricia Iturregui (Partido del Buen Gobierno) planteó una cuestión de orden para debatir si el Senado puede modificar el pedido de facultades, y la comisión la sometió a votación. El voto de Aguinaga no se registró a tiempo por problemas de conexión cuando el presidente de la comisión, Carlos Mesía, ya había cerrado la votación. Los senadores de oposición reclamaron por ello.

El fujimorista presentó problemas de conexión en la sesión de Constitución de este jueves.

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El voto de Aguinaga que no se registró habría empatado la votación 6 a 6

La cuestión de orden de Iturregui obtuvo seis votos a favor y cinco en contra. El voto de Aguinaga, de la bancada oficialista que se oponía al pedido, no se registró a tiempo. De haberse sumado en contra, la votación habría quedado 6 a 6 y la decisión habría pasado al voto dirimente de Mesía, quien sostuvo que el pedido había sido rechazado.

Una rectificación posterior obtuvo cero votos a favor y siete en contra, cuando varios legisladores ya se habían retirado. Las bancadas de Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras abandonaron la sesión y acusaron a Fuerza Popular de desconocer la primera votación y de querer tomar en cuenta el voto de Aguinaga cuando el propio Mesía había dado la proclamación del resultado luego de dar por cerrada la votación.

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