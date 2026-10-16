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Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este viernes 16 de octubre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este vierness. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este viernes 16 de octubre?
➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este viernes 16 de octubre?Foto: composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este viernes 16 de octubre? Revisa el horóscopo de este miércoles del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo HOY, viernes 16 de octubre?

  • Aries: No puedes imponerte. Necesitas seguir las reglas y dejarte conducir por personas que tienen más experiencia. De lo contrario, surgirán demoran en tus planes y retrasos que puedes evitar.
  • Tauro: Ciertas diferencias entre tus compañeros te obligarán a convertirte en la voz que medie y necesitas tener mucho tacto para acertar en esta posición. En el amor, esa persona expresará lo que siente.
  • Géminis: Recibirás un correo o un mensaje que te alertará del inicio de un proyecto en el que participarás. Te sentirás entusiasmado. En el amor, alguien nueva está por aparecer en escena. Prepárate.
  • Cáncer: Una idea brillante llegará a tu mente, gracias a ella resolverás problemas que hasta el momento te habían complicado. En el amor, si actúas de manera cortante esa persona tomará distancia.
  • Leo: Guiar a otros no es igual a imponerse. Cuida tus palabras y la manera en cómo organizas tu trabajo, especialmente si estás liderando grupos. Alguien puede sentirte impositivo y te lo hará notar.
  • Virgo: Las diferencias que tienes con compañeros serán limadas gracias a tu actitud, empática y solidaría con los demás. Si había preocupación por asuntos familiares, se resolverán oportunamente.
  • Libra: Un compañero podría inducirte a realizar algo que no se alinea con tu ética o tu método de trabajo. No cedas a lo que no te conviene. En el amor, aléjate de tentaciones o relaciones triangulares.
  • Escorpio: Esa persona que te debía un dinero se comunica contigo y te establece fechas claras para su devolución. Prepararás una cena o almuerzo para recibir a familiares. Pasarás un buen momento.
  • Sagitario: Tus ideas serán claras y exitosas si las llevas a la práctica. Si estás en la búsqueda de empleo, llega una oferta muy favorable. En el amor, por orgullo no ocultes tus verdaderos sentimientos.
  • Capricornio: Es posible que llegues a un acuerdo con alguien que tiende a la desorganización y al incumplimiento. Establece condiciones claras y no tendrás problemas. En el amor, surgirá un encuentro.
  • Acuario: Pueden surgir divisiones en el equipo que te acompaña. Necesitas ceder y escuchar a los demás si deseas que la tensión acabe. En el amor, cálmate y deja que esa persona pueda expresarse.
  • Piscis: Hay competencia a tu alrededor. Enfócate solo en tu potencial y no te compares con nadie, solo así seguirás liderando. En el amor, enfrentarás un desacuerdo. Exige claridad y transparencia.

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