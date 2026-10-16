Partidos de hoy, viernes 16 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Partidos de hoy, viernes 16 de octubre de 2026: revisa horarios y canales para ver fútbol en vivo, con el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura y más.
Programación de los partidos de hoy, viernes 16 de octubre. Foto: composición LR/AFP/Los Chankas
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 16 de octubre del 2026 hay jornada deportiva en varios torneos (Liga 1, LaLiga de España, Liga Profesional Argentina). Podrás ver todas las competiciones por señales de L1 Max, ESPN o en servicios de streaming como Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Los hinchas peruanos se encuentran a la expectativa del arranque de la fecha 12 del Torneo Clausura. Por otra parte, Boca Juniors afronta un duelo clave en la Liga Profesional Argentina.
Partidos de la Liga 1 HOY
- Sport Huancayo vs Cusco
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Los Chankas vs ADT Tarma
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de LaLiga de España HOY
- Deportivo La Coruña vs Levante
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Defensa y Justicia vs Instituto
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN Premium
- Boca Juniors vs Talleres Córdoba
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: TNT Sports, ESPN
Partidos de HOY en el Brasileirao
- Mirassol vs Internacional
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: SporTV, Fanatiz