Álvaro Vargas Llosa niega intromisión política de embajador Navarro y asegura que solo tiene "una voz más participativa"

El nuevo embajador del Perú en Estados Unidos, Álvaro Vargas Llosa, negó que exista una intromisión del embajador Bernie Navarro, representante de Washington en nuestro país, en la política interna nacional. Para el hijo de Mario Vargas Llosa, Navarro es solo un embajador político con “una voz más participativa”.

"Tenemos una república de más de 200 años, no nos vamos a asustar porque el presidente Donald Trump mande embajadores políticos que por ahí tengan una voz más participativa. A mí eso me parece muy bien", indicó en una entrevista con RPP.

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Además, aseguró que la adhesión del Perú al Escudo de las Américas no representa un peligro para la autonomía nacional.

"La soberanía no está en peligro, repito. Quienes la ponen en peligro son estas mafias organizadas. Esta cooperación nos ayuda a todos, no hay país de la región que no esté sufriendo (la delincuencia)", señaló.

Álvaro Vargas Llosa será nuevo embajador de Perú en EE.UU.

El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó el nombramiento de Álvaro Vargas Llosa como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos. La designación fue publicada en el diario oficial El Peruano mediante la resolución suprema suscrita por la mandataria y el canciller Carlos Espá, con la aprobación del Consejo de Ministros.

Tras conocerse la resolución, Fujimori expresó su satisfacción por la aprobación del beneplácito estadounidense y destacó las cualidades del nuevo representante diplomático. Según indicó, conversó con Vargas Llosa sobre los asuntos prioritarios para el país en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. La fecha en que asumirá oficialmente sus funciones en Washington D. C. será establecida mediante una resolución ministerial posterior.

La designación se concretó luego de que, en septiembre, la presidenta anunciara que el ensayista había aceptado la propuesta de su administración. Por su parte, Vargas Llosa agradeció la confianza depositada en él y se comprometió a poner su experiencia y conocimientos al servicio del país, con el propósito de defender los intereses nacionales y contribuir a una nueva etapa en los vínculos entre Perú y Estados Unidos.