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Deportes

Falleció Rocío Chávez, exadministradora de Universitario de Deportes: familia confirmó la lamentable noticia

La empresaria y exadministradora de Universitario de Deportes falleció, según informó su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales.

Rocío Chávez estuvo a cargo de la administración de Universitario entre el 2012 y 2014. Foto: composición LR/Universitario
Rocío Chávez estuvo a cargo de la administración de Universitario entre el 2012 y 2014. Foto: composición LR/Universitario
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El fútbol peruano recibió una lamentable noticia este viernes 16 de octubre. Rocío Graciela Chávez Pimentel, quien se desempeñó como administradora de Universitario de Deportes, falleció, según confirmó su familia a través de un comunicado compartido por el comunicador Gustavo Peralta en sus redes sociales.

La noticia fue difundida mediante la cuenta de X del periodista deportivo, quien expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la exdirectiva del cuadro merengue. En el pronunciamiento, la familia Chávez Pimentel agradeció las muestras de afecto recibidas tras conocerse el deceso. Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

Gustavo Peralta confirmó el fallecimiento de la exadministradora de Universitario. Foto: Gustavo Peralta/X

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Falleció Rocío Chávez, exadministradora de Universitario de Deportes

A través de un comunicado de prensa, los familiares de la exdirectiva crema confirmaron su fallecimiento, resaltando su trayectoria como empresaria y su vinculación con la institución estudiantil. "Lamentamos profundamente informar el sensible fallecimiento de la Dra. Rocío Graciela Chávez Pimentel, destacada empresaria y exadministradora del Club Universitario de Deportes", señala el mensaje.

De acuerdo con la información proporcionada, el velatorio de Rocío Chávez se realizará en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (El Derby) durante el sábado 17 de octubre, desde la 1.30 p. m. hasta las 9.00 p. m. Las ceremonias continuarán el domingo 18 de octubre, entre las 9.00 a. m. y las 10.00 a. m. Posteriormente, sus restos serán cremados en el Camposanto Jardines de la Paz, a partir de las 11.00 a. m.

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¿Cuánto tiempo estuvo a cargo de la administración de Universitario?

Rocío Chávez estuvo vinculada a la gestión administrativa de Universitario de Deportes aproximadamente dos años y tres meses, exactamente desde abril de 2012 hasta julio de 2014. En aquella época, ejerció funciones dirigenciales durante una de las etapas más recientes de la historia crema.

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