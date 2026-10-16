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Temblor hoy en Perú EN VIVO, viernes 16 de octubre: epicentro del último sismo, según el IGP

Consulta dónde ocurrió el último temblor este jueves en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este viernes 16 de octubre.

Temblor hoy en Perú EN VIVO, viernes 16 de octubre: epicentro del último sismo, según el IGP
Temblor hoy en Perú EN VIVO, viernes 16 de octubre: epicentro del último sismo, según el IGPFoto: composición LR
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta sobre los seísmos registrados este viernes 16 de octubre. Revisa dónde ocurrió el último sismo de este jueves en Perú, así como su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo con los informes oficiales publicados durante la jornada.

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