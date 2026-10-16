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Mia Shalit, arquera de Universitario, destaca el nivel de las cremas pese a derrota ante Palmeiras por Copa Libertadores Femenina: "Estuvimos cerca"

La guardameta de Universitario fue una de las figuras en la caída por 1-0 frente a Palmeiras y aseguró que el conjunto crema superó por momentos a su rival.

Mia Shalit fue la figura de Universitario en su debut por Copa Libertadores Femenina. Foto: Universitario
Mia Shalit fue la figura de Universitario en su debut por Copa Libertadores Femenina. Foto: Universitario
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Universitario no tuvo el debut esperado en la Copa Libertadores Femenina 2026. El equipo dirigido por Carlos Véliz cayó 1-0 ante Palmeiras por la primera jornada del Grupo B, en un encuentro en el que Mia Shalit se convirtió en una de las principales figuras del conjunto crema gracias a sus destacadas intervenciones. Pese al resultado, la arquera de la selección peruana valoró el desempeño de sus compañeras y consideró que estuvieron cerca del nivel mostrado por el cuadro brasileño.

La guardameta nacional fue determinante para evitar una derrota más abultada y aseguró que por momentos mostraron un nivel similar al de Palmeiras. “Creo que hubo partes del partido donde nosotras fuimos un poco más fuertes y solo nos faltaba un poquito más para finalizar. Estuvimos cerca de su nivel”, manifestó la futbolista.

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Mia Shalit destacó el rendimiento de Universitario ante Palmeiras

Tras finalizar el encuentro, Shalit reconoció la exigencia que representó enfrentar al conjunto brasileño. Sin embargo, sostuvo que la 'U' también tuvo ocasiones positivas y que la falta de contundencia impidió conseguir un mejor resultado. “Nos hemos enfrentado al, creo yo, más difícil del grupo, pero cualquier equipo puede venir con fuerza. Nos vamos con confianza de este partido”, mencionó la arquera.

Asimismo, la portera se mostró satisfecha por disputar su primera Copa Libertadores Femenina, especialmente después de haber participado en los encuentros amistosos de la selección peruana ante Filipinas. “Me siento muy orgullosa y feliz, tenía muchas expectativas para venir a la Copa Libertadores y se están cumpliendo”, expresó.

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¿Cuándo vuelve a jugar Universitario por la Copa Libertadores Femenina 2026?

Universitario afrontará su segundo encuentro del certamen continental este domingo 18 de octubre ante Independiente del Valle, desde las 7.00 p. m. (hora peruana). Posteriormente, el miércoles 21 de octubre, las dirigidas por Carlos Véliz enfrentarán a Belgrano de Argentina en el cierre de la fase de grupos.

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