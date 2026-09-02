América vs Monterrey EN VIVO hoy: ¿Dónde ver la semifinal de la Leagues Cup 2026?
América y Monterrey se enfrentan hoy, miércoles 2 de septiembre en la semifinal de la Leagues Cup. Consulta a qué hora juegan y dónde ver la transmisión del partido.
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Club América y FC Monterrey se enfrentan hoy miércoles 2 de septiembre en una semifinal vibrante de la Leagues Cup a partir de las 10:30 p. m. hora peruana y 9:30 p. m. en el horario mexicano. Las Águilas, que tienen a Brian Rodríguez como su máximo goleador, llegan con la presión de reafirmar su poderío internacional, mientras que los ‘Rayados’ de Lucas Ocampos y Hugo Cuypers buscan consolidar su reputación como uno de los equipos más sólidos y competitivos del país. El choque no solo define un pase a la final, sino también el orgullo de dos instituciones históricas.
¿Dónde ver América vs Monterrey EN VIVO hoy?
El partido de las 'Águilas' contra los 'Rayados' será transmitido por el canal oficial Apple TV desde el estadio Dignity Health Sports Park. En las últimas horas se confirmó que este enfrentamiento ya no irá por señal abierta, pese a que en un principio se había confirmado que Canal 9 y TUDN iban a pasar este partido.
Club América vs CF Monterrey: hora del partido
El encuentro se disputa en el Dignity Health Sports Park de Carson, California (EE. UU.) a partir de las 9:30 p. m. hora mexicana. Consulta el horario de los principales países según tu ubicación:
- México: 9:30 p. m.
- Guatemala: 9:30 p. m.
- Honduras: 9:30 p. m.
- El Salvador: 9:30 p. m.
- Costa Rica: 9:30 p. m.
- Panamá: 10:30 p. m.
- Colombia: 10:30 p. m.
- Ecuador: 10:30 p. m.
- Perú: 10:30 p. m.
- Bolivia: 11:30 p. m.
- Venezuela: 11:30 p. m.
- Chile: 11:30 p. m.
- Paraguay: 12:30 a. m. (jueves 3 de septiembre)
- Uruguay: 12:30 a. m. (jueves 3 de septiembre)
- Argentina: 12:30 a. m. (jueves 3 de septiembre)
- Brasil: 12:30 a. m. (jueves 3 de septiembre)