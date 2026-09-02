América vs Monterrey EN VIVO hoy: ¿Dónde ver la semifinal de la Leagues Cup 2026?

América o Monterrey, solo uno clasificará a la final de la Leagues Cup 2026 | FOTO: La República

América o Monterrey, solo uno clasificará a la final de la Leagues Cup 2026 | FOTO: La República

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Club América y FC Monterrey se enfrentan hoy miércoles 2 de septiembre en una semifinal vibrante de la Leagues Cup a partir de las 10:30 p. m. hora peruana y 9:30 p. m. en el horario mexicano. Las Águilas, que tienen a Brian Rodríguez como su máximo goleador, llegan con la presión de reafirmar su poderío internacional, mientras que los ‘Rayados’ de Lucas Ocampos y Hugo Cuypers buscan consolidar su reputación como uno de los equipos más sólidos y competitivos del país. El choque no solo define un pase a la final, sino también el orgullo de dos instituciones históricas.

¿Dónde ver América vs Monterrey EN VIVO hoy?

El partido de las 'Águilas' contra los 'Rayados' será transmitido por el canal oficial Apple TV desde el estadio Dignity Health Sports Park. En las últimas horas se confirmó que este enfrentamiento ya no irá por señal abierta, pese a que en un principio se había confirmado que Canal 9 y TUDN iban a pasar este partido.

Club América vs CF Monterrey: hora del partido

El encuentro se disputa en el Dignity Health Sports Park de Carson, California (EE. UU.) a partir de las 9:30 p. m. hora mexicana. Consulta el horario de los principales países según tu ubicación: