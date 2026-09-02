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Deportes

Partidos de hoy, miércoles 2 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Copa Argentina, Copa Brasil y el debut de Ignacio Buse en el US Open.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 2 de setiembre. Foto: composición LR/Santos/ATP
Programación de los partidos de hoy, miércoles 2 de setiembre. Foto: composición LR/Santos/ATP
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 2 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Liga 1, Copa de Brasil y US Open). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Luego de la postergación, el peruano Ignacio Buse se alista para su debut en la primera ronda del US Open. Por otra parte, habrá acción en los torneos de Argentina y Brasil.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

Partidos del US Open HOY

  • Ignacio Buse vs Marcos Giron
  • Hora: 11.30 a. m. (horario estimado)
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de la Copa Brasil HOY

  • Flamengo vs Mirassol
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: YouTube, Fanatiz, Premiere

PUEDES VER: ¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario el decisivo clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1?

lr.pe

Partidos de la Copa Argentina HOY

  • Vélez Sarsfield vs Boca Juniors
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports

Partidos de HOY en la Copa Brasil

  • Santos vs Palmeiras
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Vitória vs Vasco da Gama
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Amazon Prime Video
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