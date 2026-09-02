Partidos de hoy, miércoles 2 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Copa Argentina, Copa Brasil y el debut de Ignacio Buse en el US Open.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 2 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Liga 1, Copa de Brasil y US Open). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Luego de la postergación, el peruano Ignacio Buse se alista para su debut en la primera ronda del US Open. Por otra parte, habrá acción en los torneos de Argentina y Brasil.
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Partidos del US Open HOY
- Ignacio Buse vs Marcos Giron
- Hora: 11.30 a. m. (horario estimado)
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de la Copa Brasil HOY
- Flamengo vs Mirassol
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: YouTube, Fanatiz, Premiere
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Partidos de la Copa Argentina HOY
- Vélez Sarsfield vs Boca Juniors
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: TyC Sports
Partidos de HOY en la Copa Brasil
- Santos vs Palmeiras
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: DSports
- Vitória vs Vasco da Gama
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Amazon Prime Video